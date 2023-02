Farcume volta a mostrar as melhores curtas-metragens em Tavira

O Farcume regressa a Tavira, desta vez para a sua 7ª edição de Sessão Especial Extra, com a exibição de cinco curtas-metragens.

O Clube de Tavira vai acolher no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, às 21h30, a Sessão Especial Extra Tavira da 12ª edição do Farcume – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro, que decorreu entre os dias 23 e 25 de setembro de 2022, no auditório do CCH – Culture and Conference Hub, do Hotel 3HB Faro.

Esta edição realizou-se sob o mote «21 anos depois, o Cinema volta à Baixa», contando com a exibição de 31 curtas-metragens, nas categorias de ficção, animação e documentário, oriundas de seis países.

A Sessão Especial Farcume Tavira contará com a exibição de uma seleção das curtas-metragens vencedoras desta edição «Souerdogs», realizado por Guillermo de Oliveira (Espanha) na categoria de Ficção; «Kambana», realizado por Samuel Pastore (Espanha) na categoria de Documentário; «Nata desta Vida», realizado por Cláudia Gomes e Ricardo Soares (Portugal) na categoria de Animação e «The Recess», realizado por Navid Nikkhah Azad (Irão).

Esta última curta-metragem foi a vencedora do Prémio Farcume+, galardão que visa distinguir os trabalhos que se destacam na promoção, divulgação e afirmação de valores e princípios de dignidade e direitos humanos e no combate às desigualdades sociais e culturais.

A terminar a sessão, será exibido o documentário «Luis Dores – A paixão de um ciclista», realizado pelo tavirense Fernando Mártires.

Esta é a 7ª edição da Extensão Tavira Farcume e pretende refletir a consolidação de uma parceria que, segundo Paulo de Oliveira Botelho, presidente da direção FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, «se quer longe e duradoura e é considerada uma mais valia para a progressiva afirmação a nível nacional e internacional, agregando valor à marca Farcume».

O objetivo é o de dar continuidade «a uma longa caminhada na estruturação de novos caminhos e novos públicos, e potenciar o cinema como expressão artística multicultural, capaz de unir, envolver e educar audiências para os desafios que o mundo enfrenta a nível ambiental e social, revigorar a produção nacional e internacional».

O Farcume – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro conta com a organização da FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro.