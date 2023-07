Family Garden está de regresso à Praça Central do Forum Algarve

O Forum Family Garden regressa ao centro comercial de Faro com atividades pensadas para os mais novos e para os adultos, até dia 3 de setembro.

Durante mais de um mês, e até ao dia 3 de setembro, o Forum Family Garden está de regresso ao centro comercial localizado em Faro, com atividades que incluem circuito de arborismo, cama elástica, mini roda e três zonas lounge.

De acordo com o Forum Algarve, centro gerido pela Multi Portugal, «a Praça Central vai transformar-se no spor perfeito para viver os melhores momentos deste verão, com experiências de entretenimento, lazer e diversão pensadas para toda a família.

Para usufruir do Forum Familly Garden será necessária a compra de uma pulseira que dá acesso aos três equipamentos e que deverá ser adquirida no balcão de informações.

Por cada pulseira diária adquirida, com o custo de quatro euros, as crianças poderão andar as vezes que quiserem nas diferentes diversões, mediantes as idades limite de cada equipamento.

Além disso, por cada 30 euros em compras, num talão único, o Forum Algarve oferece ainda uma pulseira para o evento, «permitindo que as famílias possam viver os meses de verão da melhor forma possível», apontam.

Para Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve, «o centro procura proporcionar momentos de alegria e bem-estar às famílias que o visitam, razão pela qual, este ano, quisemos celebrar estes momentos de verão que ficam para sempre na memória, com atividades que transformam a experiência de compras num verdadeiro momento de lazer e entretenimento», que se materializa no Forum Family Garden.

Para os adultos, o lazer está pensado para as zonas lounge que prometem transportar todos os visitantes para um cenário bem tranquilo, permitindo que usufruam de um momento de relaxamento ao som da fonte, comer um gelado ou refrescar-se com uma bebida, enquanto as crianças se divertem em segurança.

A acompanhar estes dois espaços, um flamingo gigante vai tomar conta da icónica fonte do Forum Algarve, apelando à partilha nas redes sociais.

O Forum Family Garden irá funcionar das 15h30 às 18h00 e das 19h00 às 23h30 aos dias de semana, e das 11h00 às 13h00, das 15h00 às 18h00 e das 19h00 às 23h30 aos fins de semana e feriado.