Obra editada pelo município de Vila do Bispo.

A Igreja Matriz de Barão de São Miguel vai acolher a apresentação do «Dicionário Enciclopédico das Famílias de Barão de São Miguel», no próximo domingo, dia 13 de fevereiro, às 15h00.

Esta é uma obra monográfica que abarca o período compreendido entre 1540 e 1920, da autoria de Nuno Campos Inácio e agora editado pelo Município de Vila do Bispo.

Trata-se do primeiro volume de uma coleção dedicada à história local, à genealogia das famílias e à vida social, administrativa, política, económica e religiosa de cada uma das freguesias do concelho de Vila do Bispo.

O lançamento do volume relativo à povoação e gentes de Barão de São Miguel assinala 97 anos sobre o restabelecimento desta freguesia, por desanexação da freguesia de Budens, conforme Decreto datado do dia 9 de fevereiro de 1925.

O «Dicionário Enciclopédico das Famílias de Barão de São Miguel» foi apresentado, em formato webinar, no dia 16 de janeiro, no âmbito do programa de comemorações do Dia do Município – Dia de São Vicente, encontrando-se esta apresentação virtual disponível para visualização no canal YouTube do município de Vila do Bispo.