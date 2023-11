FAGAR recebe aprovação de candidaturas ao PRR

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a FAGAR recebeu aprovação das candidaturas para mitigar a escassez hídrica.

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a FAGAR recebeu a aprovação das candidaturas submetidas aos Avisos 1 e 2 da medida SM1 do Plano de Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (RE-C09-i01), cujo objetivo é mitigar a escassez hídrica e assegurar a resiliência do território algarvio aos episódios de seca.

As medidas incluídas pela FAGAR nessas candidaturas incidem nos sistemas de abastecimento de água em baixa do concelho de Faro com maior potencial de redução de perdas reais.

Na primeira operação, o investimento global de 845.305,47 euros, apoiado pelo fundo Next Generation EU, envolve um conjunto de cinco empreitadas de remodelação: Quinta do Eucalipto, Lagos e Relvas, Rua Prof. Dr. Egas Moniz e Reservatórios de Alto Rodes e Santo António do Alto, contemplando a renovação de 2,35 quilómetros de rede de abastecimento de água e a instalação de três zonas de pressão controlada (ZPC), com vista à redução de 2,70% de perdas reais de água (equivalente a 26.102 m³/ano).

A segunda candidatura foi produzida com o objetivo de implementar ferramentas de medição, gestão e controlo técnico, contínuo e integrado, do sistema de distribuição de água.

Aqui se inclui a criação e remodelação de 24 zonas de medição e controlo (ZMC), o upgrade do sistema de telegestão, a implementação de uma solução de gestão operacional bem como a aquisição de equipamentos de deteção de fugas (dataloggers e correlador acústico).

Os projetos agora aprovados inserem-se numa estratégia de continuidade que tem vindo a ser executada pela empresa municipal FAGAR na última década, e da qual constituem parte integrante a execução de inúmeros projetos nestes últimos anos.

O facto de o PRR validar parte destes projetos constitui para esta empresa um reconhecimento desta estratégia e um estímulo para prosseguirmos no rumo que desenhámos há 10 anos atrás.