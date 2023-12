expressTEC: startup incubada na UAlg vence Prémio Altice de inovação

A expressTEC, startup incubada na Universidade do Algarve (UAlg) vence Prémio Altice International Innovation Award 2023.

A startup expressTEC, liderada por Ana Teresa Maia e Joana Xavier, investigadoras do Polo do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) da Universidade do Algarve (UAlg), é a grande vencedora do Prémio Altice International Innovation Award 2023, com o projeto expressPIK, uma solução que oferece diagnósticos para tratamentos personalizados para o cancro da mama.

Naquela que é a 7.ª edição do Altice International Innovation Award, um prémio que visa promover e reconhecer o empreendedorismo e talento tecnológico, a empresa incubada no UALG TEC START da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UAlg destacou-se das mais de 116 candidaturas e chegou à grande final do concurso, tendo conquistado o pódio e o prémio final de 50 mil euros.

A concorrer na categoria Startup, a expressTEC apresentou ao júri do concurso um teste inovador que permitirá identificar que mulheres possuem uma determinada mutação genética para que lhes possa ser aplicada uma terapia mais personalizada e direcionada à raiz do problema.

Como explicam as fundadoras, «o projeto visa aperfeiçoar um grande número de tratamentos errados que se encontram a ser feitos para o cancro e que têm como alvo as proteínas».

Ao propor tratamentos baseados na tecnologia de RNA, Ana Teresa Maia e Joana Xavier acreditam poder vir a conseguir minimizar a quantidade de mulheres que se sujeitam a tratamentos que não serão eficazes para si, diminuindo, assim, os efeitos colaterais dos mesmos e contribuindo para uma melhor qualidade de vida e para uma maior taxa de sobrevivência em função da aplicação de tratamentos mais personalizados e direcionados.

Recorde-se que o prémio atribuído pela Altice, para além do valor monetário que permitirá alavancar ainda mais o projeto, oferece ainda a possibilidade de realizar um protótipo para prova de conceito com a Altice Labs, bem como o acesso aos serviços de incubação da StartupLisboa.

Este é o sexto prémio de inovação e empreendedorismo ganho pela empresa no espaço de dois anos, o que destaca o contínuo reconhecimento e importância deste projeto no panorama nacional e internacional e reafirma o compromisso com a excelência e com a inovação.