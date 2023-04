Exposição sobre Guerra Colonial marca 25 de Abril em Castro Marim

Castro Marim também se prepara para celebrar o 49º aniversário do Dia da Liberdade, este ano com atividades culturais, recreativas e desportivas.

A Casa do Sal, em Castro Marim, vai reabrir ao público já na próxima segunda-feira, dia 24 de abril, com uma nova exposição, «A Guerra Colonial – Um Retrato Social do Combatente», com a inauguração marcada para as 12h30, inserida no programa das comemorações do 25 de Abril do município.

Da exposição fazem também parte algumas peças colecionadas por combatentes do Ultramar, nomeadamente João Caldeira e António Vidal, que podem ser visitadas de segunda a domingo, até ao dia 11 de junho, numa organização da Câmara Municipal de Castro Marim e do Núcleo de Vila Real de Santo António da Liga dos Combatentes, com apoio da Junta de Freguesia de Castro Marim.

Antes disso, no próximo domingo, dia 23 de abril, está marcado o concerto-tertúlia de Zé Villar e José Luís Peixoto, na Biblioteca Municipal, às 18h00, uma iniciativa que também assinala o Dia Mundial do Livro e que dará a conhecer o mais recente trabalho «Kintsugi»., e que inclui três temas da autoria de José Luís Peixoto.

O evento é gratuito, mas sujeito a marcação prévia, através de telefone (281 510 747).

No dia seguinte, 24 de abril, o músico Afonso Dias leva, às escolas de Castro Marim e de Altura, poemas e canções da Revolução dos Cravos.

Já o Dia da Liberdade começa na Praça 1º de Maio, com a arruada da Banda Musical CastroMarinense (8h30), seguindo-se o Hastear da Bandeira e a tradicional Largada de Pombos.

A Banda segue em arruada pelas principais povoações do concelho: Furnazinhas (11h00); Alta Mora (11h30); Odeleite (12h00); Azinhal (14h30); Junqueira (15h00); Monte Francisco (15h30); Pisa Barro (16h15); São Bartolomeu (17h00); Altura (17h30) e Castro Marim (18h00).

Também durante a manhã, pelas 10h00, decorre o passeio de cicloturismo em Altura (parque de estacionamento junto ao Mercado), pelo Leões do Sul Futebol Clube e Clube Recreativo Alturense.

Por fim, pelas 15h00, o Pavilhão Municipal de Castro Marim acolhe o Torneio Familiar de Futsal, promovido pelo União Desportiva Castromarinense.