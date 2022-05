Exposição «Série Descartes» mostra-se no Algarve Design Meeting

Mostra de Wesley Sacardi.

A Fábrica da Cerveja, em Faro, prepara-se para receber entre os dias 23 e 28 de maio a exposição «Série Descartes, além da matéria-prima», de Wesley Sacardi, integrada na 11ª edição do Algarve Design Meeting.

A mostra estará patente na sala 8 do piso 2 e é composta por peças únicas, produzidas com descarte de madeira de diferentes locais, respeitando a forma de cada parte que compõe a criação.

A série quer «provocar e gerar desconforto no público, com peças de mobiliário em formatos de bancos fora do padrão visual». O processo criativo da exposição proporciona o acrescento de movimento nas peças, «pois há um caminho entre o desafio de unir diferentes tipos de madeira com o equilíbrio e harmonia entre o design e o bruto».

Cada peça da série apresenta um formato e texturas de madeira diferentes, «o que é um convite, num primeiro momento, para acomodação que naturalmente reflete em desconforto inconsciente sobre a possibilidade de uso. E esse é o ponto de atenção que a Série quer alertar, sobre o descarte que fazemos além da matéria-prima» explica a organização.

Wesley Sacardi nasceu em agosto de 1981 e define-se como «um eterno aprendiz do mundo apaixonado pela criatividade, autodidata na área de design de mobiliário e decoração, que ama partilhar conhecimento».

Iniciou a sua trajetória artística em 2016, quando deixou a sua área de formação académica em Comunicação Social para produção e criação de peças de madeira maciça em diferentes estados como poda natural, descarte de construção e madeiras novas.