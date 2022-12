Exposição fotográfica de Fernando Ricardo inaugura no Museu de Tavira

Fernando Ricardo apresenta 60 fotografias numa exposição intitulada «Cores», que reflete a autenticidade de um povo indígena.

A exposição de fotografia «Cores», do fotojornalista Fernando Ricardo, vai inaugurar no Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria no próximo sábado, dia 17 de setembro, ficando patente até dia 1 de abril do próximo ano.

Com uma reconhecida carreira nacional e internacional, Fernando Ricardo, apesar de se ter destacado pelo seu trabalho a preto e branco, apresenta-se em Tavira com um registo fotográfico a cores.

Trata-se da segunda vez que o fotojornalista expõe no Palácio da Galeria, sendo que esta permite uma viagem por Bilbau, Berlim, Paris, Valência, Nova Iorque e Brasil.

São 60 fotografias a retratarem imagens de edifícios de arquitetura contemporânea, que se completam com uma vertente antropológica, onde se podem apreciar rostos que refletem a autenticidade do povo indígena de Tocantins.

A exposição aborda também uma componente antropológica que presta, de acordo com Jorge M. Langweg, uma «justa homenagem aos povos indígenas brasileiros, onde a incomparável biodiversidade do meio ambiente está refletida nos adornos de cores bem vivas orgulhosamente envergados pelos respetivos protagonistas em Tocantins».

Segundo a mesma fonte, «a fotografia colorida deixa normalmente menos espaço à interpretação, estimulando mais o sentido da visão com as diferentes temperaturas das cores, mais impactantes».

Para Jorge M. Langweg, «o autor emprega na fotografia urbana uma linguagem artística modernista de abstracionismo acentuadamente colorida, captando com inteligência e bom gosto as formas, as linhas, as distorções, a iluminação e os reflexos de construções num enquadramento que convida à contemplação e à descoberta da sua beleza».

Sobre o autor:

Fernando Ricardo, fotojornalista, ao longo da sua carreira cobriu inúmeros acontecimentos por todo o mundo, tendo as suas fotografias sido publicadas na imprensa nacional e internacional. Foi repórter nas principais agências internacionais, tendo chegado a fotógrafo chefe da agência The Associated Press.