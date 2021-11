Exposição Filatélica do Algarve volta a realizar-se em Portimão

Centro Paroquial da Nª Sr.ª do Amparo recebe 12ª edição da mostra entre 10 e 14 de novembro.

Portimão volta a receber, após um ano de interregno, a Algarpex – Exposição Filatélica do Algarve, numa 12ª edição que terá lugar no salão do Centro Paroquial da Nª Sr.ª do Amparo. A organização é da AFAL – Associação Filatélica do Algarve, com a colaboração da Secção Filatélica do Lions Clube local.

A exposição destina-se aos colecionadores, escritores e jornalistas filatélicos, naturais ou residentes no Algarve, estando a inauguração agendada para as 17h00 do dia 10 de novembro, seguida do lançamento oficial do carimbo comemorativo do 40º aniversário da AFAL.

Nesta edição da Algarpex estarão presentes quatro colecionadores da Andaluzia, em representação do Clube Filatélico de Huelva, sendo os dias 11 e 12 de novembro dedicados à juventude, com visitas guiadas das escolas do concelho de Portimão.

Às 14h00 do dia de encerramento, 14 de novembro, haverá uma tertúlia filatélica, seguida de almoço convívio com distribuição de diplomas e troféus.

As exposições Algarpex são levadas a efeito no Algarve anualmente e de forma alternada pelo conjunto de agremiações filatélicas sediadas na região, tendo o certame como principais objetivos divulgar e promover a filatelia, incentivando novos colecionadores e despertando interesse pela participação em eventos do género.

A iniciativa procura ainda difundir, principalmente entre a juventude, a atividade filatélica no que respeita ao seu valor cultural e ao interesse para a educação e ocupação de tempos livres.

No cômputo global, a organização pretende «realizar um grande encontro entre colecionadores, com ampla participação de todos, no qual poderão mostrar as suas coleções, receber sugestões e criar amizades».

Para assinalar este evento filatélico, os Correios de Portugal vão conceber uma marca postal e emitir os habituais selos personalizados, no âmbito das quatro décadas da AFAL.