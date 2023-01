Exposição de pintura «Bordar o Sereno» inaugura no CELAS em Silves

A exposição de pintura de Sara Domingos é de entrada livre e vai estar patente no CELAS entre os dias 4 de fevereiro e 5 de março.

O Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves (CELAS) prepara-se para inaugurar uma exposição de pintura, intitulada «Bordar o Sereno», de Sara Domingos, no sábado, dia 4 de fevereiro, às 17h00, na sua sede, Casa da Cultura Luso-Árabe e Mediterrânica, situada no Largo da República.

Patente até dia 5 de março e de entrada livre, «Bordar o Sereno» trata-se de um projeto de investigação e criação na área das artes plásticas, que nasce de um contexto atual: a emergência na procura de proteção a uma escala global.

De acordo com a organização, «partindo do conceito de serenidade e bem-estar e da relação íntima com o ato de bordar», Sara Domingos desenvolveu um conjunto de peças originais baseadas na tradição mediterrânica e do Oriente das artes de proteção.

Com uma técnica onde a linha assume uma forma de expressão pessoal coletiva, esta é uma exposição que resulta das viagens da artista e do seu encontro com mulheres migrantes, «em que fios e tecidos foram a linguagem comum em direção ao desconhecido».

«Consequência de sobreposições geracionais e culturais, muitas vezes resultado de mobilidades e diásporas, são uma forma de expressão criativa da memória do feminino», aponta.

De realçar que o «Bordar o Sereno», numa evidente relação entre as culturas arábico-portuguesa, mereceu o Prémio Barzakh – Ibn’Arabi 2020/21 pela Muhyiddin Ibn’Arabi Society Latina, Múrcia, «pela sua trajetória artística com inspiração expressiva em referências árabes e islâmicas».

Ainda de acordo com o CELAS, «a sua preocupação tem, igualmente, a ver com um universo intercultural como uma força unificadora, baseada em valores humanos e apelando para o universal da condição humana que transcende o tempo e o espaço geográfico».

A exposição será inaugurada pelo professor Mostafa Zekri e com com a organização do CELAS, com os apoios da Câmara Municipal de Silves, do Conselho Nacional para os Refugiados, da Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico-Cultural de Silves e da Grafissul Lda.

Mais informações podem ser requeridas através de telefone (966 345 976) ou e-mail (silveslusoarabe@hotmail.com).

Sobre a artista:

Sara Domingos nasceu em Lisboa, em 1973, e desenvolve um trabalho artístico interdisciplinar que toca subtilmente a linha de fronteira entre as artes plásticas e as artes gráficas.

Tem participado em várias exposições individuais e coletivas, nacionais e internacionais, nomeadamente em Espanha, França e Itália.

Galardoada com prémios, está representada em várias coleções particulares e publicações internacionais.