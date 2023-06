Exposição ‘Cores de Zanzibar’ será inaugurada sábado em Silves

Exposição gratuita da artista BJ Boulter estará disponível para o público a partir de sábado até ao final de Agosto, em Silves.

A exposição de pintura ‘Cores de Zanzibar’ da artista Bárbara Jane Boulter, conhecida por BJ Boulter, será inaugurada no próximo sábado, dia 17 de junho, às 16h00 na Casa da Cultura Luso-Árabe e Mediterrânica (CELAS), situada no Largo da República, em Silves.

O evento de entrada gratuita, onde vai ser possível apreciar as obras de arte da produtora de cinema e designer, decorrerá até ao final de agosto.

‘Cores de Zanzibar’ retrata os anos de paz dos anos 90, altura em que existiam poucos conflitos internos bem como turismo, «em cor e textura».

BJ Boulter viajou, em 1962, da Tanzânia para Portugal com os pais, tendo sido o sul do país onde optaram por se fixar e desde então que reside no Algarve.

Fez a sua formação no Colégio de Artes de Saint Martin’s e pela Lucie Clayton School de Design, na capital do Reino Unido, Londres, e fala três idiomas, nomeadamente inglês, holandês e suaíli.

O seu trabalho como cenógrafa e produtora de filmes deu-lhe a possibilidade de viajar por todo o mundo, o que inspirou a artista a transformar as suas experiências em arte através do desenho e da pintura.

A exposição conta com o apoio da Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico-Cultural do Concelho de Silves, Câmara Municipal de Silves, Rotary Clube de Silves, Urban Sketchers, Algarve Artists Network e Grafissul.