Exposição «Colónia Balnear Infantil de Alcoutim» inaugura hoje em Faro

Até ao dia 27 de novembro, a exposição «Colónia Balnear Infantil de Alcoutim (1954-1962)» pode ser visitada na sede da CCDR Algarve, em Faro.

José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e da Comissão Diretiva do Programa Regional ALGARVE 2030, e Osvaldo dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, preparam-se para inaugurar a exposição «Colónia Balnear Infantil de Alcoutim (1954-1962)» na sede da CCDR Algarve, em Faro, hoje, às 16h30.

Patente até ao dia 27 de novembro, a exposição aborda o projeto comunitário «Colónia Balnear Infantil de Alcoutim (1959-1962)» do Museu Municipal de Alcoutim.

Trata-se de um trabalho baseado na pesquisa e publicação de Celina Moura Arroz, que reconstrói um acontecimento social da história da comunidade do concelho de Alcoutim que foi a fundação da colónia balnear para crianças, em idade escolar, na praia de Monte Gordo, entre 1959 e 1962.

Esta obra social «feliz e profundamente humana, abria outras janelas a estas crianças para espreitarem um outro mundo não rural e fortaleceria o desenvolvimento físico das crianças, criada pelo presidente da Câmara Municipal, Artur de Moura (1959-1963) levou, ao longo de quatro anos (1959-1962), mais de mil crianças à praia de Monte Gordo, a praia mais conhecida e frequentada do Algarve por turistas portugueses e estrangeiros», de acordo com a sinopse.

Trata-se de «uma experiência vivida na infância, no período das férias escolares de verão por crianças, que na sua maioria nunca tinha visto o mar, essa imensidão de água salgada e tão azul», lê-se ainda.

Este foi ainda um projeto social que envolveu a comunidade (professoras primárias e jovens raparigas para vigilantes das crianças na colónia) na preparação e execução da exposição, com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian e de outras instituições sociais do Estado.

A roupa uniforme das crianças, a vestir durante o tempo passado na colónia balnear, inclusive os fatos de banho, assim como, a roupa de cama, foi executada por raparigas costureiras de Martim Longo, com a coordenação de Maria José Lopes.

A exposição itinerante «Colónia Balnear Infantil de Alcoutim (1959-1962)» integra uma estratégia de descentralização das ações culturais do Museu Municipal, com a qual participou em 2022 no projeto regional intitulado «O Mar», da Rede de Museus do Algarve.

A exposição ficará aberta ao público, durante os dias úteis, das 10 às 17 horas, na sala de exposições da CCDR Algarve, sita na Praça da Liberdade, n.º2, em Faro.