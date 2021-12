Executivo de Lagoa apresentou-se à comunidade escolar pelo MyPolis

Presidente da Câmara de Lagoa e vereadores com pelouros apresentam-se à comunidade escolar através do projeto MyPolis.

No decorrer do mês de novembro, no âmbito do projeto MyPolis – Cidadania 4.0 em Lagoa, o presidente da Câmara Luís Encarnação e os vereadores com pelouros, Anabela Simão, Ana Martins, Ruben Palma e Mário Guerreiro, visitaram os Agrupamentos de Escolas do concelho e apresentaram-se às turmas de 2º ciclo, 3º ciclo e secundário envolvidas naquela iniciativa.

Estas visitam tiveram como objetivo dar a conhecer aos mais jovens quem são os rostos que gerem o município, quais são as áreas em que cada um é responsável, o trabalho realizado no município e, acima de tudo, promover uma cidadania participativa, entre os mais jovens.

Esta iniciativa decorreu antes da Assembleia Digital de Jovens, no âmbito do projeto My Polis nas escolas, para que os estudantes soubessem a quem iriam apresentar as suas propostas, antes do o fazerem, como veio acontecer no dia 30 de novembro, com 14 proposta apresentadas.

Entre as muitas propostas e pedidos realizados durante estas visitas houve a curiosidade, por parte dos mais novos, em perguntarem como e quando cada um dos membros do executivo iniciaram a sua atividade na área da política.

A autarquia de Lagoa realça a forma interessada e participativa com que os alunos se apresentaram nestas sessões, demonstrando o grande empenho que a comunidade escolar, o município e a Associação Discurso Paralelo têm tido na promoção de uma cidadania ativa, no decorrer dos últimos anos.

O projeto MyPolis – Cidadania 4.0 em Lagoa surge de uma parceria entre o município de Lagoa com a Associação Discurso Paralelo, resultante da aprovação da candidatura ao Portugal Inovação Social.

Este é um projeto que pretende promover a participação ativa das pessoas nas escolhas para a sua cidade com recurso a uma aplicação mobile e web e, paralelamente, promover uma educação para a cidadania por parte dos mais novos.

A utilização da ferramenta MyPolis insere-se numa estratégia de disponibilização de espaços e mecanismos de participação por parte de todas as pessoas de todas as idades na construção e melhoria das vivências comunitárias em Lagoa.

«É com enorme satisfação que vejo os mais novos interessados em construir um concelho melhor, através de uma verdadeira cidadania ativa, com ideias, propostas e projetos do interesse comum. Através destas visitas foi possível verificar o extraordinário trabalho que está a ser desenvolvido nas escolas, nesta área. A todos os envolvidos, em nome do município, o meu obrigado», refere Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.