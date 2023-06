Executivo de Faro homenageou Sporting Clube Farense

Com a recente subida do Sporting Clube Farense à I Liga, a autarquia de Faro homenageou os atletas, a equipa técnica e os dirigentes.

A Câmara Municipal de Faro homenageou na passada segunda-feira, dia 29 de maio, a equipa de futebol profissional do Sporting Clube Farense (SCF) que alcançou esta temporada o regresso à I Liga.

Após o jogo de consagração no último domingo (vitória por 3-1 frente ao Tondela), a receção da equipa no salão nobre da Câmara Municipal de Faro culminou os festejos de subida de divisão na cidade e foi marcada por vários momentos emotivos, bem como pelas intervenções do presidente da Assembleia Municipal de Faro e da Assembleia Geral do Farense, Cristóvão Norte, do presidente do Sporting Clube Farense, João Barão Rodrigues, e do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

João Barão Rodrigues sublinhou a vitalidade do clube, não só no futebol profissional, mas também em termos de modalidades e da adesão do número de sócios.

«Somos uma das instituições do país com mais sócios pagantes, mais de cinco mil, sendo que desses 40 por cento são jovens com 20 anos ou menos e 20 por cento são mulheres ou senhoras, o que nos deixa muito orgulhosos, e é muito importante termos esta alma e esta autoconfiança», referiu o presidente do Sporting Clube Farense, reconhecendo também o trabalho de José Mota enquanto líder da equipa técnica e dos jogadores.

«Quero agradecer a esta grande equipa, um grupo de jogadores fantástico e uma equipa técnica que soube compreender o que ela precisava» adiantou João Rodrigues, acrescentando que o objetivo passa por assegurar a estabilidade na I Liga.

Já Cristóvão Norte enalteceu «o esforço e o trabalho de cada um dos atletas e membros desta equipa nesta jornada extraordinária», mas deixou «uma palavra em particular ao presidente da direção, João Barão Rodrigues, cujo esforço, o seu serviço em prol desta coletividade, é o esforço de um benemérito, o de alguém que põe o seu esforço ao serviço desta coletividade que está também ela ao serviço da nossa comunidade e do concelho».

Também Rogério Bacalhau manifestou a enorme «alegria e orgulho pelo resultado alcançado», realçando que o processo de ressurgimento do Sporting Clube Farense tem rostos: «o primeiro e principal responsável da nova era desta grandiosa coletividade é João Barão Rodrigues e a sua equipa, um homem que soube voltar à cidade que o viu crescer e visivelmente ama e pretende voltar a fazer deste clube o símbolo maior do desporto farense e algarvio e um dos grandes do desporto nacional, granjeando por todo o lado o respeito e admiração por esta instituição, nas suas mais variadas facetas».

O presidente da autarquia farense, que entregou medalhas de reconhecimento a atletas, técnicos e dirigentes e um diploma ao presidente do Sporting Clube Farense, tendo recebido uma camisola do clube assinada pelos jogadores do clube, destacou também o papel de José Mota que, enquanto treinador principal, «através do seu carisma e mentalidade, permitiu liderar um conjunto de atletas com muita qualidade, união e capacidade de trabalho e recolocar o Farense, de novo, na primeira linha do futebol português».

O autarca deixou ainda uma palavra de agradecimento à claque dos Leões de Faro e à massa associativa, e garantiu que o Sporting Clube Farense vai alcançar a estabilidade no «lugar que merece».

«Vamos para a primeira, e vamos para ficar», concluiu Rogério Bacalhau.