Ex-fumadores de Castro Marim assinalam Dia Mundial sem Tabaco

Em vésperas do Dia Mundial sem Tabaco, os ex-fumadores do Programa Municipal de Combate ao Tabagismo de Castro Marim reuniram-se num jantar.

Foram mais de 50 os ex-fumadores que se reuniram no dia de ontem, terça-feira, 30 de maio, num jantar convívio para assinalar e celebrar o Dia Mundial sem Tabaco [31 de maio].

A iniciativa foi promovida no âmbito do Programa Municipal de Combate ao Tabagismo, desenvolvido pela Câmara Municipal de Castro Marim desde o início de 2015 e que já ajudou cerca de 600 pessoas na luta contra a dependência da nicotina.

O Programa Municipal de Combate ao Tabagismo trabalha em duas vertentes, na sensibilização para deixar de fumar e no apoio aos fumadores durante todo o processo.

O programa começa por disponibilizar uma consulta de cessação tabágica com médico e psicólogo, onde se prepara o fumador para começar o processo, e contempla a comparticipação dos medicamentos. Esse acompanhamento médico e psicológico continua até ao momento da alta.

Atualmente, o programa de combate ao tabagismo regista uma taxa de sucesso muito elevada.

«Foi uma decisão inteligente a de deixar de fumar, que vos dá mais anos de vida, mais qualidade de vida e também um aforro do orçamento familiar», sublinhou Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, o mentor desta iniciativa ainda no município vizinho, em Alcoutim.

«São as políticas preventivas, alicerçadas em grande parte na promoção do desporto, que podem, desde cedo, evitar aquela que é hoje a principal causa de mortalidade prematura evitável no mundo, o tabagismo», finalizou o autarca em vésperas do Dia Mundial sem Tabaco.