EVA Senses Hotel lança pacote para acolher profissionais

EVA Senses Hotel lança o «Working Nine 2 Six», um pacote especial para quem procura um espaço privado para trabalhar, estudar ou relaxar com a melhor vista sobre a cidade de Faro.

O EVA Senses Hotel apresenta um novo pacote para aqueles que procuram um espaço privado para trabalhar, estudar ou simplesmente relaxar com a melhor vista sobre a cidade de Faro.

Chama-se «Working Nine 2 Six» é um pacote de 45 euros por dia que permite a utilização de espaço privado entre as 09h00 e as 18h00 e inclui a utilização do ginásio e higienização do espaço antes da sua utilização, bem como a possibilidade de pequeno-almoço, e o acesso a outras valências daquela unidade pertencente à AP Hotels & Resorts, cadeia hoteleira do grupo MADRE TURISMO.

«Imagine-se a começar o dia com um pequeno-almoço delicioso, trabalhar arduamente e de forma produtiva entre as 9h00 e as 18h00, almoçar no Eva Market e ao final do dia pôr-se em forma no ginásio do hotel. Se este plano lhe parece bem e precisa de fugir das típicas distrações do teletrabalho como a queda do sinal da Internet ou as crianças a exigir atenção, então o novo conceito do EVA Senses Hotel é para si», explica o hotel.

Por 45 euros ao dia, o «Working Nine to Six» inclui a utilização de um espaço privado durante esse horário, a higienização antes da sua utilização, Wi-Fi, dois litros de água mineral, facilidades para fazer chá e um desconto de 10 por cento em consumos realizados no Eva Market durante o dia, à exceção de produtos de mercearia.

Além disso, permite o acesso ao ginásio, ao fim do dia, sem qualquer custo extra. O pequeno-almoço buffet no Eva Market tem um custo extra de 8 euros.

A oferta é válida até dia 31 de março de 2021.

Habilitado com o selo Clean&Safe e com todas as condições de segurança e higiene recomendas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), o Eva Senses Hotel «pode ser a solução que precisa para trabalhar em descanso e condições»

A para fazer uma reserva basta enviar um email (eventos.eva@ap-hotelsresorts.com) ou telefonar (289 001 000).