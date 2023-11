Europeus de Vela em Vilamoura abrem caminho para Jogos Olímpicos

Campeonatos da Europa de 49er, 49er FX e Nacra17 realizam-se em Vilamoura, de 4 a 13 de novembro, e servem de qualificação para Jogos Olímpicos.

Os Campeonatos da Europa de Vela das classes olímpicas 49er, 49er FX e Nacra 17, a decorrerem entre os dias 4 e 13 de novembro, em Vilamoura, para além de darem a conhecer os nomes dos próximos campeões europeus irão servir também como prova de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

«É de realçar o facto de estes eventos de qualificação olímpica trazerem a Portugal os melhores velejadores do mundo em busca de obter acesso aos Jogos Olímpicos de 2024. Mas também estarão cá as equipas mais jovens, em pleno percurso olímpico para 2028. Esta é a oportunidade de navegar com os melhores do mundo e de ficarem a conhecer as excelentes condições de Vilamoura», refere Nuno Reis, diretor do Vilamoura Sailing, centro que está a organizar a competição.

Em Vilamoura vão estar cerca de 400 velejadores e 80 treinadores vindos de 34 nações, no primeiro evento de qualificação olímpica para três classes em simultâneo realizado em Portugal.

Para muitos países, que já garantiram presença em Paris, estes campeonatos de Vilamoura terão um papel fundamental no apuramento dos atletas que irão integrar as suas equipas olímpicas.

«Em Vilamoura esta elite dos velejadores europeus irá viver momentos decisivos e por isso, é com expectativa que a frota de cada classe se prepara para as 18 exigentes regatas que irão disputar ao longo da competição», segundo a organização.

Estão já confirmadas as presenças dos campeões do mundo de 49er, Bart Lambriex e Floris Van de Werken, dos Países Baixos, e da dupla sueca Vilma Bobeck e Rebecca Netzler, campeãs mundiais de 49er FX, entre muitos outros nomes de referência.

Boa parte destas equipas olímpicas tem estado há várias semanas a estagiar no Vilamoura Sailing. Mais de duas centenas de velejadores participaram, inclusive, nas Regatas de Treino de preparação para os Europeus, promovidas pelo Prow Group e que decorreram entre 27 e 29 de outubro.

Nos últimos oito anos o Vilamoura Sailing tornou-se um destino de referência, a nível mundial, para os estágios das equipas olímpicas. Muitas estabelecem-se em Vilamoura durante os meses de inverno, especialmente entre outubro e março, devido às condições que encontram para treinar e velejar.

«Apesar de já estarem familiarizados com o local da prova e com as águas de Vilamoura, as quatro centenas de velejadores que estarão em competição nestes europeus sabem que estas serão regatas que exigirão o seu melhor desempenho», aponta ainda a organização.

Em Vilamoura, «o sucesso pode garantir o tão sonhado lugar» nos próximos Jogos Olímpicos.

A transmissão destes Europeus através de livestreaming, permitirá que as imagens destas regatas sejam acompanhadas em direto, em qualquer parte do mundo.

A cerimónia de abertura do evento, com o desfile de todas as equipas, decorre dia 7 novembro, pelas 18 horas, na Marina de Vilamoura, sendo que os campeonatos podem ser acompanhados através das redes sociais, no Facebook e no Instagram.