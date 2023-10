European Le Mans Series: Bernardo Pinheiro joga em casa

Bernardo Pinheiro, jovem piloto de Portimão joga em casa este fim de semana, na final da European Le Mans Series.

De volta a casa Bernardo Pinheiro enfrenta no fim de semana que se avizinha a derradeira ronda do Ligier European Series.

Serão dias especiais para o piloto de Portimão que espera ter forte apoio nas bancadas e paddock daquela que é a última e decisiva ronda do European Le Mans Series, Le Mans Cup e Ligier European Series, competição esta onde o piloto de Portimão alinha ao volante de um Ligier JS P4.

Com duas corridas no programa, cada uma com 60 minutos de duração, e realizar no sábado dia 21 de outubro, a primeira às 10 horas e 30 minutos e a segunda às 16 horas e 10 minutos, Bernardo Pinheiro irá juntamente com o seu colega de equipa procurar subir novamente ao degrau mais alto do pódio replicando a vitória na ronda anterior realizada em Spa-Francorchamps.

«É sempre bom competir em casa, foi aqui que fiz a minha primeira corrida no ano passado e neste mesmo campeonato e no final deste meu primeiro ano é muito especial estar de novo aqui. As contas do campeonato nada interessam neste momento mas queremos fechar o ano em beleza e naturalmente que vamos para a pista com o intuito de vencer e nada mais. Foi essa a atitude ao longo do ano e não será agora que deixaremos de querer vencer», diz o jovem piloto.

Portimonense apoia piloto

Apoiado pelo clube de futebol da sua cidade, Bernardo Pinheiro recebeu no início da semana a noticia de que os jogadores do seu clube irão este fim de semana inscrever o seu nome nas suas camisolas de jogo, apoiando assim o piloto de uma forma ainda mais visível quando todos lutarem pelas cores da sua cidade.

«Nem queria acreditar quando me disseram que a minha equipa, a do Portimonense, vai jogar este fim-de-semana com o meu nome nas costas dos jogadores…é algo mesmo muito especial e mostra o apoio que a cidade de Portimão e os seus símbolos me dedicam. O Portimonense é o meu clube de coração e sinto-me muito orgulhoso por eles e pelo que todos eles fazem para atingir os seus objetivos», reforça o piloto algarvio que ganhou assim um alento extra.