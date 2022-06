Eurocidade do Guadiana organiza Semana da Acessibilidade

Objetivo passa por promover o território como destino turístico acessível.

A Eurocidade do Guadiana encontra-se a desenvolver a Semana da Acessibilidade, uma atividade que pretende ampliar a consciencialização da sociedade relativamente às pessoas portadoras de deficiência, fomentar a formação de técnicos e, consequentemente, promover o território como destino turístico acessível.

Durante quatro dias serão desenvolvidos cursos de formação para técnicos de atendimento ao público em empresas turísticas, ministrados pela PREDIF – Plataforma Estatal de Atenção a Pessoas Portadoras de Deficiência e pela Accessible Portugal, dando a conhecer diferentes estratégias para abordar a receção e atenção a este tipo de turistas.

Será ainda organizada uma Fam Trip, durante a qual três influencers irão dar a conhecer o destino da Eurocidade.

Nestes dias é esperada a presença de Sonsoles Cano, participante do MasterChef Espanha e utilizadora de cadeira de rosas, Anabel Dominguez (No soy lo que ves – Instagram) e Catarina Oliveira (Especie rara sobre rodas – Instagram) que irão conhecer diversas experiências nos concelhos de Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Serão destacados os estabelecimentos públicos e privados do território que realizaram um esforço de adaptação para oferecer instalações que conseguiram ser certificadas como acessíveis pelos mais exigentes critérios de qualidade. Serão também dados a conhecer dois edifícios municipais em Vila Real de Santo António, classificados como acessíveis: o Mercado Municipal e o Posto de Turismo da Manta Rota.

Será ainda apresentado o IWAS World Games 2022, que decorrerá em Vila Real de Santo António de 23 a 29 de novembro, com atletas paralímpicos das modalidades de atletismo, natação, levantamento de peso e futebol para pessoas com paralisia cerebral. A apresentação terá lugar amanhã, terça-feira, dia 21 de junho, às 17h30, na Pousada de Portugal de Vila Real de Santo António.

Segundo os responsáveis, «a Eurocidade do Guadiana é um destino turístico acessível, reconhecido pelas entidades ibéricas de referência na matéria, estando incluído na plataforma Tur4all, onde pode ser consultada a acessibilidade de espaços públicos, serviços privados e recursos turísticos».

As auditorias de acessibilidade do destino e dos seus estabelecimentos foram realizadas no âmbito do projeto Euroguadiana 2020, cofinanciado pela União Europeia através do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal e pelo programa Algarve4all da Região de Turismo do Algarve.