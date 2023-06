Eurocidade do Guadiana lança programa de rádio e newsletter

O projeto da Eurocidade do Guadiana acaba de lançar duas novidades: a criação de um programa de rádio e a publicação de uma newsletter.

No âmbito do projeto EURES Transfronteiriço Andaluzia – Algarve, a Eurocidade do Guadiana AECT inicia a emissão de um programa de rádio e a publicação de uma newsletter, com o objetivo de divulgar as características do projeto e apresentar a oferta de serviços que possam ser prestados a empresas e trabalhadores que desenvolvam a sua atividade laboral no âmbito da fronteira.

O propósito destas duas ações é o de aumentar a visibilidade do projeto Eurocidade do Guadiana e ser capaz de alcançar um número mais elevado de trabalhadores e empresas que desenvolvem a sua atividade no espaço transfronteiriço.

A União Europeia promove o princípio da livre circulação de pessoas, mas com regularidade podem surgir dificuldades nesta área no que toca a relações laborais ou empresariais.

Pessoas que vivem numa região e trabalham na outra, as que diariamente cruzam a fronteira para trabalhar ou as empresas que operam no espaço da fronteira, enfrentam um conjunto de dificuldades adicionais que o serviço especializado de emprego transfronteiriço pretende ajudar a resolver.

Recorde-se que o serviço EURES Andaluzia – Algarve desenvolve um alargado calendário de atividades co-financiadas pela União Europeia com o objetivo de favorecer o emprego e transparência laboral entre ambos os mercados de trabalho, dado tratar-se da dinamização de uma mobilidade justa, promovendo o conhecimento de oportunidades laborais e profissionais em ambas regiões.

O projeto EURES Transfronteiriço Andaluzia – Algarve, Eurocidade do Guadiana AECT, é liderado pelo Serviço Andaluz de Emprego e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) conjuntamente com os principais agentes sociais e económicos do território fronteiriço.

As ações de comunicação de rádio e a newsletter são coordenadas pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial – Eurocidade do Guadiana que participa como sócio do projeto.

Para mais pormenores sobre estas duas ações, basta consultar o Facebook do projeto, disponível aqui.