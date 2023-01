Eurocidade do Guadiana apresenta Plano de Turismo em Madrid

A Eurocidade do Guadiana vai marcar presença na Fitur, onde apresentará o instrumento basilar de desenvolvimento turístico do território para os próximos cinco anos.

A Eurocidade do Guadiana – AECT prepara-se para apresentar, na próxima quinta-feira, dia 19 de janeiro, na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madrid, o Plano Estratégico de Turismo 2023-2027, um dos mais importantes certames de turismo ibérico e europeu.

A iniciativa vai ter lugar no Pavilhão 10, Sala A 10.7, às 15h15 (hora ES), e conta com a presença institucional dos representantes políticos dos três municípios que fazem parte da Eurocidade (Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António).

A apresentação da Estratégia de Turismo Conjunta da Eurocidade em si será apresentada por Ricardo Cipriano, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e membro da Comissão Diretiva da Eurocidade.

A Eurocidade do Guadiana inicia, assim, o ano de 2023 dando relevo ao trabalho estratégico para o turismo do território, desenvolvido nos últimos meses, dando a conhecer as suas linhas de atuação e objetivos, através de uma estratégia conjunta de governança do destino.

O Plano Estratégico de Turismo da Eurocidade do Guadiana 2023-2027 é o resultado da parceria estabelecida pelos intervenientes do projeto Euroguadiana 2020, constituindo um instrumento basilar de desenvolvimento turístico do território da Eurocidade para os próximos cinco anos.

Será ainda dada a conhecer a marca turística «A Fronteira Líquida», apelando não só às qualidades naturais e paisagísticas do território, mas também ao património cultural e à vasta oferta de atividades de lazer que se podem realizar nesta região transfronteiriça.

Todas estas ações são realizadas e financiadas ao abrigo do Projeto Euroguadiana 2020 do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal 2014-2020 (POCTEP), cofinanciado pelo FEDER.