ETIC_Algarve promove «Design Day» no Dia Internacional do Design

O «Design Day», sob a insígnia ETIC_Algarve, vai reunir na escola de Faro três designers de comunicação portugueses com provas dadas a nível global.

A ETIC_Algarve vai celebrar o Dia Internacional do Design com a realização do «Design Day», um evento dedicado a esta área criativa, na sua vertente profissional, marcado para a próxima quinta-feira, dia 27 de abril, em Faro, com palestras, exposição de trabalhos e networking.

Esta data é celebrada desde 1995 «para reconhecer a importância do Design como uma forma de comunicação visual e a sua contribuição para a cultura global, e é uma oportunidade para a comunidade de designers em todo o mundo se unir», informa a escola.

Os oradores convidados para o «Design Day» são três designers de comunicação portugueses, cujo trabalho tem um impacto internacional: Miguel Neiva, criador do ColorADD, um sistema de identificação de cores para daltónicos, que está a ser implementado em todo o mundo; Cátia Oliveira, diretora criativa da Vans em Londres; e Sandra Lopes, diretora criativa da multipremiada agência KOBU.

As palestras terão o tema comum «Percursos Criativos», e serão seguidas por questões da audiência.

O evento terminará com um momento de networking, promovendo o contacto dos estudantes com o mercado de trabalho, algo que caracteriza o ensino da ETIC_Algarve.

O «Design Day» trata-se de uma ideia da formadora Rita Sampaio, desenvolvida em colaboração com a ETIC_Algarve , com a criação da identidade visual por André Cortes, formando do curso de Design de Comunicação e Multimédia da escola.

O evento é aberto a todos os profissionais, estudantes e curiosos sobre este tema, sendo que a inscrição (disponível aqui), apesar gratuita, é obrigatória, uma vez que as vagas são limitadas à capacidade da sala.