ETIC_Algarve mostra «uma escola que nem dá para acreditar que existe»

Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve (ETIC_Algarve) promove um evento de portas abertas.

A ETIC_Algarve volta a abrir as suas portas «para que as mentes curiosas e criativas possam descobrir o que torna esta escola única», já no próximo sábado, dia 14 de maio.

Esta será uma oportunidade para conhecer não só as instalações da escola, mas também envolver-se e participar nas diversas atividades e demonstrações que estão a ser preparadas nas áreas de Design, Pintura Digital, Som & Música, com um DJ set e com a possibilidade de participar numa jam session com atuais formandos e formadores.

Também a área de Vídeo e de Fotografia vão ocupar o Estúdio com cenários de Multicâmara, Green Screen e Fotografia de Retrato, respetivamente, onde os visitantes são convidados a «colocar as mãos na massa, enquanto conhecem de perto o trabalho que os formandos desenvolvem ao longo do ano».

Nos Videojogos, destaque para a possibilidade de testar as criações a ser desenvolvidas pela turma finalista deste curso. Estes jogos serão colocados em fase de testes pela 1ª vez.

«Contando com a participação de diversos formandos e formadores, este dia será cheio de energia, dinamismo e inquietude, durante o qual será possível esclarecer todas as dúvidas, nomeadamente sobre a inserção no mercado de trabalho, a continuação dos estudos para obtenção do Nível 6 de Qualificações, equivalente à licenciatura, mas também sobre os Estágios ERASMUS+, para além de poder ter acesso a descontos exclusivos na inscrição», refere a ETIC_Algarve.

A entrada é gratuita, mas para participar neste dia de Portas Abertas a inscrição é obrigatória e pode ser feita aqui. Os interessados podem obter mais informações diretamente na ETIC_Algarve (1º piso do Mercado Municipal de Faro), pelos telefones 289 823 359 e 960 309 550 ou através das redes sociais da escola.