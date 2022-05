ETIC_Algarve lança nova campanha criativa «Esta Escola Não Existe»

Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve lança campanha para anunciar as inscrições para os cursos técnicos para o ano letivo de 22/23.

As inscrições dos Cursos Técnicos de um e de dois anos, para o ano letivo 2022/2023, já decorrem desde março, mais cedo que nos anos anteriores, e a ETIC_Algarve coloca agora, através dos seus canais de comunicação online e offline, as suas ideias criativas a circular por todo o Algarve, Alentejo e Sul do Tejo.

Com o mote «Esta Escola Não Existe», os responsáveis pretendem «acentuar o carácter diferenciador da escola, tão distinto do ensino teórico e tradicional que nem dá para acreditar que existe».

Com este conceito, surge «o desafio de utilizar elementos que melhor representam a atividade da escola para desta forma comunicar e evidenciar a diferença e a surpresa da existência de uma escola com este perfil de ensino, com as condições de excelência que oferece e o acesso a oportunidades únicas, na região do Algarve».

Nesta fase, todas as áreas já têm vagas preenchidas, «notando-se uma procura crescente, consistente e mais consciente, por parte da comunidade estudantil, face aos anos anteriores».

Em linha com os anos anteriores, a ETIC_Algarve realiza no próximo dia 14 de maio o evento «Portas Abertas», um dia em que a escola está aberta ao público em geral, «preparada para esclarecer todas as dúvidas sobre as áreas de Design, Fotografia, Vídeo, Som e Música, Web e Comunicação e Videojogos». Os participantes poderão conhecer e experimentar o dia a dia da escola, com atividades que serão anunciadas brevemente.

Neste dia, estarão também na escola tutores e formandos dos cursos para conversar, tirar dúvidas e falar sobre a experiência e oportunidades de acesso ao ensino na ETIC_Algarve.

Nuno Ribeiro, diretor do estabelecimento de ensino, afirma que «esta escola vem incentivar as mentes criativas algarvias, e não só, a construírem uma carreira profissional junto dos melhores profissionais, com os mais atuais equipamentos e softwares, numas instalações que promovem a criatividade, num ambiente onde a familiaridade anda de mãos dadas com a exigência».

Com o compromisso de apoiar quem quer estudar, a ETIC_Algarve dá oportunidade de financiamento dos cursos através da Bolsa de Formação ETIC_Algarve.

A esta oportunidade, junta-se a Bolsa Luís Lobato, destinada aos alunos dos cursos de dois anos letivos. Estas medidas respondem e respeitam o conceito de inclusão e de investimento da escola na criação de mais oportunidades, promovendo também «o desenvolvimento e o crescimento sustentado da região do Algarve assim como do seu tecido empresarial».

Os responsáveis consideram que «estudar na ETIC_Algarve dá acesso a uma formação prática e profissional de excelência, mas também dá a possibilidade de alcançar o grau superior (Nível 6 do QEQ, equivalente à licenciatura) através da realização de um 3º ano numa das escolas parceiras, situadas em Lisboa, Berlim, Praga ou Middlesbrough».

As inscrições decorrem desde o dia 2 de março, e para além das novidades nas condições de acesso, a escola tem em vigor vários planos de descontos, aplicáveis consoante a data de inscrição. A pré-inscrição pode ser feita através do website ou presencialmente, nas instalações da escola, no 1º piso do Mercado Municipal de Faro.

Os interessados podem igualmente contactar a escola através do e-mail ou pelos telefones 289 823 359 e 960 309 550.