ETIC_Algarve doa equipamento ao Centro Comunitário Horta da Areia

ETIC_Algarve doa equipamento audiovisual a Fundação Vitor Reis Morais – Centro Comunitário Horta da Areia.

«Dar a cana e ensinar a pescar» pode bem ser o lema que motiva a parceria iniciada entre a ETIC_Algarve e a Fundação Vitor Reis Morais – Centro Comunitário Horta da Areia, nesta quadra natalícia.

Com a doação de quatro computadores e de três câmaras de vídeo, o ano de 2024 vai arrancar com o estabelecimento de um plano de formação na área dos Audiovisuais e que vai ser dinamizado pela ETIC_Algarve e pelos seus formandos, tendo como público alvo principal os utentes da Fundação Vitor Reis Morais – Centro Comunitário Horta da Areia, mas que poderá ser alargado com o seu desenrolar.

Através desta doação, a ETIC_Algarve pretende «facilitar o acesso a equipamentos audiovisuais, permitindo estimular o gosto pela criatividade enquanto ferramenta de desenvolvimento pessoal aos jovens», e que será consolidada com formação na área do Vídeo, Som, Fotografia e Design e irá «diversificar e complementar» as atividades que a Fundação Vitor Reis Morais – Centro Comunitário Horta da Areia já dinamiza junto dos seus utentes.

«Com a certeza que 2024 será um ano de projetos únicos e desafiantes» as duas entidades têm o «desejo de envolver outras entidades do concelho nesta nova dinâmica que agora inicia».