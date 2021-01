Estudantes de Lagoa recebem computadores para apoio ao estudo

No início do 2º período do ano letivo 2020/21, um dos parceiros do município de Lagoa ofereceu, graciosamente, mais um computador a uma estudante lagoense.

A EPIS – Associação de Empresários pela Inclusão Social, parceiro da Câmara Municipal de Lagoa na Rede de Mediadores de Capacitação para o Sucesso Escolar, entregou no dia 21 de janeiro, quinta-feira, mais um computador destinado a estudantes acompanhados pelo projeto, desta vez no Agrupamento de Rio Arade, Parchal, no concelho de Lagoa.

No seguimento das candidaturas recolhidas nas escolas de Lagoa, foi atribuído o equipamento a uma aluna da Escola Básica Professor João Cónim, Estômbar.

A entrega do computador contou com a presença de Ana Martins, vereadora com o pelouro da Educação, de Carla Lyra, membro da direção do Agrupamento de Escolas Rio Arade, e da mediadora EPIS para este ciclo.

A parceria desenvolvida entre a autarquia de Lagoa e a EPIS tem vindo a marcar a diferença também no campo da inclusão digital dos estudantes, em especial neste momento pandémico que obriga a medidas excecionais e a maior recurso às tecnologias de comunicação e informação.

Para esta aluna, em vias de terminar o ensino secundário, a entrega deste computador é «um reforço do estímulo para que prossiga os seus estudos nas melhores condições possíveis».