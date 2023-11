Estreia da Monte Gordo Sand Experience juntou 20 mil pessoas

«Monte Gordo Sand Experience» estreou nos dias 18 e 19 de novembro e, segundo a autarquia, foi «um êxito e uma aposta ganha».

A primeira edição da prova desportiva «Monte Gordo Sand Experience» registou a presença de mais de 20 mil espetadores, proporcionado um aumento considerável da ocupação hoteleira no fim de semana de 18 e 19 de novembro.

Para Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, a competição «foi um êxito e revelou-se uma aposta ganha. Tivemos os hotéis e os restaurantes com elevada ocupação, tivemos o nosso comércio a trabalhar e, sobretudo, garantimos o objetivo de trazer muita gente ao nosso município nesta altura que já é de época baixa para o turismo. Creio que estamos todos de parabéns pelo êxito alcançado, foi uma prova muito bem disputada», disse.

«Os dados preliminares adiantados por vários agentes económicos locais à autarquia apontam para um elevado número de dormidas nos hotéis do concelho e uma faturação muito expressiva no sector da restauração», acrescentou o autarca.

Recorde-se que, de acordo com os dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), nos meses de setembro e outubro, a zona turística de Monte Gordo e Vila Real de Santo António já tinha registado as maiores subidas face ao período homólogo do ano anterior, com um crescimento de +9,9 por cento e +13, por cento, respetivamente, tal como o barlavento noticiou.

Já Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), salientou também o sucesso do evento ao nível desportivo. «Desafiámos o município, que abraçou este projeto de realizar provas em areia em Portugal, e a quem agradecemos pelo trabalho fantástico que realizaram e que proporcionou este grande espetáculo em Monte Gordo».

Em ano de estreia, o êxito deste evento desportivo, de dimensão mundial, promovido pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), e que juntou mais de uma centena de pilotos de motos e quads, consagrou o piloto belga Todd Kellett no vencedor do Campeonato do Mundo de Corridas em Areia.

A prova teve mais duas etapas no emblemático Enduropale du Touquet, em França, e no Enduro del Verano, disputado na Argentina.

Yentel Martens, o vencedor da terceira e última ronda, disputada em Monte Gordo, elogiou as condições da pista: «o circuito é bom, com boa areia, gostei muito da parte mais técnica, pois mesmo com o passar da prova não estava a ficar esburacada. Estou contente por haver mais provas em areia na Europa e espero que esta competição continue. É uma boa zona para ficarmos».

Plano de Valorização Ambiental «cumprido na íntegra»

Para evitar qualquer impacte ambiental, foi criada uma equipa técnica responsável pela elaboração e implementação do Plano de Valorização Ambiental.

De forma a monitorizar a qualidade do areal e da água foram realizadas, pela ARHAlg, análises a diversos parâmetros em três momentos distintos: antes da movimentação das areias, no dia útil imediatamente a seguir à realização do evento e após a regularização do areal.

«Neste momento, o perfil do areal já se encontra regularizado e limpo, não se tendo registado qualquer impacte negativo durante a realização da prova, nem se tendo verificado qualquer pisoteio das dunas primárias. Refira-se, aliás, que a zona das referidas dunas primárias se encontrava completamente vedada», adianta a autarquia.

De forma a garantir a redução da pegada de carbono associada à realização do evento, foi concretizada, pela autarquia, ontem, quinta-feira, 23 de novembro, Dia da Floresta Autóctone, uma ação de reflorestação da Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António, através do Gabinete Técnico Florestal, da Divisão de Ambiente e do Serviço Municipal de Proteção Civil.

A «Monte Gordo Sand Experience» foi promovida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e contou com a organização do Automóvel Club de Portugal (ACP), sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

«Este evento não só promoveu a prática desportiva, como também trouxe uma vitalidade renovada a Monte Gordo, tornando-se um catalisador para o crescimento e o reconhecimento das potencialidades turísticas e económicas desta localidade, mesmo em época baixa», concluiu Álvaro Leal, vereador com os pelouros do Desporto e Ambiente do município».

A «Monte Gordo Sand Experience» demonstrou ser possível «compatibilizar um evento desportivo e a salvaguarda do património ambiental, com elevado retorno para os agentes económicos do concelho», segundo a autarquia.