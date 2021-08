Estradas algarvias recebem mais uma edição do «Algarve Classic Cars»

«Maior evento de automóveis clássicos» regressa ao Algarve de 27 a 29 de Agosto.

Está prestes a arrancar mais uma edição do Algarve Classic Cars nos dias 27, 28 e 29 de Agosto, num evento que pretende, mais uma vez, afirmar-se, pelo vigésimo oitavo ano, «como um dos grandes palcos dos automóveis clássicos na Península Ibérica».

Na edição de 2021, este rali organizado pelo Portugal Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos, terá a sua base na Marina de Vilamoura e no concelho de Loulé, com 6 etapas, envolvendo no seu programa também os concelhos de Albufeira, Monchique, Lagoa, Silves e São Brás de Alportel.

O evento terá inicio no dia 27 de Agosto, sexta-feira, no Tivoli Marina Vilamoura, às 10h00, com a abertura do secretariado. Por volta das 19h00, será a partida da etapa Murganheira no circuito Casino de Vilamoura, terminando às 19h30.

Depois, no sábado, dia 28, o Algarve Classic Cars começa com a partida da Marina de Vilamoura às 9h00, com passagens por Lagoa às 10h40, com uma prova especial de classificação no Autódromo Internacional do Algarve que irá proporcionar «os habituais momentos de adrenalina» por volta das 11h00. A chegada a Monchique está agendada para as 12h30.

No mesmo dia, às 15h30, acontecerá a partida de Monchique para a etapa Turismo do Algarve, com passagem por Porches, por volta das 16h00, e uma neutralização no Vila Vita Parc às 16h20. Logo a seguir, às 17h00, dá-se a partida para a etapa Viborel e o Circuito Opticalia em Armação de Pêra. Às 17h30, há passagem no Algarve Shopping e, às 18h00, está prevista a chegada ao Casino de Vilamoura.

No último dia do evento, domingo, 29 de agosto, o rali de regularidade histórica começa com a partida para a etapa Mercedes-Benz / Starsul por volta das 9h30 e com uma prova especial no Cerro de São Miguel às 11h00.

Neste dia vai haver também uma neutralização em São Brás de Alportel às 11h30 e outra neutralização no concessionário Mercedes-Benz / Starsul às 12h20. A distribuição dos prémios acontecerá às 15h30, no Tivoli Marina de Vilamoura.

A organização destaca, para este ano «o percurso no concelho de Monchique, carinhosamente apelidado de Jardim do Algarve, onde os participantes irão desfrutar de magnificas paisagens naturais, e que os levará até à Fóia, o ponto mais alto do Algarve».

Apesar de estar previsto um elevado número de participantes, todo o evento está a ser organizado «seguindo as orientações e recomendações da Direção-Geral de Saúde, com as mais avançadas medidas de segurança sanitárias, para proporcionar uma elevada qualidade na experiência dos participantes, parceiros, patrocinadores e público».

O Algarve Classic Cars conta com o apoio de várias entidades públicas e privadas, onde se destacam os municípios de Loulé, Monchique, São Brás de Alportel e Albufeira e as marcas Starsul, Murganheira, Turismo do Algarve, Solverde, Vila Vita Parc e Viborel, entre outras.