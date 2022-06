Este sábado, a Noite é Prata em São Brás de Alportel

Comércio local de São Brás de Alportel veste-se a rigor e abre as portas com promoções e sorteios para a Noite Prata 2022.

O evento vai animar as principais ruas do comércio são-brasense com animação, artesanato e espetáculos. Um evento que já faz parte do calendário são-brasense e que conta com a atuação do talentoso Nuno Ribeiro.

Esta nova edição da Noite Prata contará com um intenso programa de animação de rua, concertos musicais e muita diversão para toda a família, numa noite em que o comércio local está de portas abertas, com as melhores promoções em 3 dezenas de estabelecimentos aderentes, onde ao comprar pode habilitar-se ao sorteio de Vales de Compras, no valor de 50 euros.

A entrada é gratuita num evento que tem por protagonista o comércio local, com animação para toda a família.

A edição de 2022 da Noite Prata culminará com o aguardado concerto de Nuno Ribeiro, onde não faltarão os êxitos «Dias Cinzentos», «Por ti», «Nas ondas do mar» e «Longe». Este jovem artista foi descoberto no programa «The Voice», da RTP, vai atuar no palco da Praça da República à meia-noite.

A animação começa às 20 horas, nas principais artérias da vila são-brasense, que serão invadidas de animação com as melhores promoções do comércio local a desafiar os visitantes.

Este ano, a Noite Prata leva sete palcos para as principais ruas do comércio são-brasense: o Largo de S. Sebastião, a Praça da República, a Rua Boaventura Passos (junto ao Mercado Municipal) a Rua António Rosa Brito, a sul da Avenida da Liberdade (junto ao Cineteatro) e ao centro da Avenida (junto à Praça de Táxis).

A animação no Largo de São Sebastião começa pelas 20h30, com as atuações da Marcha “A Paz”, Penny Lane e a DString Band. Junto ao Cineteatro São Brás, o espaço dedicada a dança conta com as atuações do Rancho Típico Sambrasense, Grupo de Ginástica Acrobática e do Grupo São Brás Bailando, a partir das 21h00.

O grupo Kuasekdava sobe ao palco da centra da Avenida às 21h00, seguindo-se uma demonstração de zumba e a atuação dos Super Pop.

A zumba aquece o ambiente junto ao Mercado Municipal a partir das 21h00, seguindo-se as atuações de Art Musa e dos Floe’Percussion enquanto na Rua Boaventura Passos, junto ao Jardim Carrera Viegas a festa começa, pelas 21h00, com a atuação de Hip Hop com o grupo Urban Xpression e o baile vai ser animado por Válter Reis. O DJ Rodrigo vai animar Rua António Rosa Brito, a partir das 21h00, seguindo-se a atuação do Urban Xpression.

As ruas da vila vão ainda contar com espaços para o artesanato e os produtos locais e momentos de animação. Para os mais pequenos também estão reservados momentos divertidos e pinturas faciais.

A promoção e a valorização do comércio local a par da divulgação do que de melhor se faz em termos lúdicos e culturais em São Brás de Alportel são objetivos desta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel em parceria com empresas locais, associações, entidades e grupos locais.