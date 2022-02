Estão abertas as inscrições para a Feira de Emprego da UAlg

Evento decorre no dia 24 de março.

As empresas que pretendam participar na quinta edição da UAlg Careers Fair, feira de emprego da Universidade do Algarve (UAlg) marcada para o dia 24 de março, já podem fazer a sua inscrição até ao dia 13 de março.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

A Academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair continue a ser «um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados».

Os estudantes e diplomados da UAlg terão a oportunidade de contactar as empresas e instituições presentes e assistir às suas apresentações, quer através da plataforma do evento, quer presencialmente, no complexo pedagógico no Campus de Gambelas, uma vez que irá decorrer em formato híbrido.

As edições anteriores da UAlg Careers Fair contaram com a participação de várias dezenas de empresas, não só de âmbito regional, mas também nacional.

As empresas interessadas podem fazer a sua inscrição aqui, tendo ao seu dispor, para obtenção de mais informações, um endereço de e-mail.