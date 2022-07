Estágio da AS Roma «catapultou a imagem de Albufeira para o mundo»

Responsáveis municipais de Albufeira com balanço «muito positivo» do estágio da formação romana, orientada por José Mourinho.

A AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, despediu-se do Estádio Municipal de Albufeira com um empate, no passado sábado, frente aos franceses do OGC Nice, num jogo de preparação para a época futebolística 2022/23. A passagem desta equipa pela cidade algarvia para um estágio «catapultou a imagem de Albufeira para o mundo e dinamizou a economia local», consideram os responsáveis municipais.

Em termos de resultados, o empate frente à formação francesa foi o primeiro da formação romana no Algarve, onde no passado sábado, 23 de julho, terminou o estágio. Antes, a turma de José Mourinho venceu os ingleses do Sunderland e o Portimonense, ambos por 2-0, tendo averbado uma derrota com o Sporting, por 3-2.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, faz um balanço «muito positivo» deste estágio de uma equipa conceituada na cidade. «Por um lado, toda a comunicação social desportiva da Europa teve os olhos postos em Albufeira e os jogos foram muito emocionantes. A par da visibilidade do nosso estádio e do município, as equipas que estiveram em Albufeira ao longo de 13 dias, juntamente com os técnicos, adeptos e jornalistas, ascendeu a centenas de pessoas, traduzindo-se numa receita generosa para a economia local».

A imprensa europeia deu também destaque a um momento especial, quando um dos adeptos da Roma resolveu pedir a namorada em casamento, em pleno Estádio Municipal de Albufeira e na presença de José Mourinho.

Já Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia e vereador do Desporto, diz estar convicto «que no futuro continuaremos a ter equipas de destaque mundial no nosso estádio, que possui todas as condições para receber formações das mais diversas exigências. Foi um sucesso, a principal imprensa italiana, e não só, esteve presente ao longo de todo o estágio, fazendo notícias diárias, e as pessoas de Albufeira viveram a possibilidade de estarem em jogos com a presença de José Mourinho. Satisfação é a palavra que fica deste estágio».