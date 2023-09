Estádio Municipal de Lagos vai acolher Exposições Caninas do Algarve

As Exposições Caninas do Algarve, evento nacional e internacional, regressam nos dias 29 e 30 de setembro, no Estádio Municipal de Lagos.

Após alguns anos de ausência, as Exposições Caninas do Algarve estão de volta, nos dias 29 e 30 de setembro, tendo como palco o Estádio Municipal de Lagos, numa organização do Clube Português de Canicultura (CPC) com o apoio da Câmara Municipal de Lagos.

Este evento de âmbito nacional e internacional é de e entrada livre e foi criado a pensar no bem-estar dos cães que vão participar nestas Exposições Caninas Noturnas (Night Dog Shows) com início dos julgamentos às 18h00

O dia 29 será dedicado à 3.ª Exposição Canina Nacional do Algarve, relembrando a longa tradição deste evento nesta zona do país.

A 30 de setembro, terá lugar a 32.ª Exposição Canina Internacional do Algarve, com 12 países participantes, incluindo Portugal, reforçando a importância destas exposições além-fronteiras.

Os exemplares presentes nas Exposições Caninas do Algarve serão avaliados por juízes portugueses e por juízes convidados vindos de Espanha, Irlanda e Itália.

Após os julgamentos de todas as raças, têm início os Grandes Prémios, nos quais são atribuídos os pódios de Melhor Bebé, Cachorro, Júnior, Veterano, Par, Grupo de Criador e Reprodutor.

Segue-se a entrada em ringue dos cães de acordo com os dez Grupos da Federação Cinológica Internacional (FCI) e são eleitos os dez exemplares que vão disputar o título de Melhor Exemplar da Exposição (Best in Show), o vencedor supremo.

Momentos antes é julgado o Melhor Exemplar das Raças Portuguesas, no qual o público terá oportunidade de ver entrar no ringue de honra as Raças Portuguesas, que representam o nosso património genético nacional.

O «Best in Show» da Internacional será julgado pela juíza Carla Molinari, presidente da direção do CPC, que faz questão de marcar presença neste regresso ao Algarve.

Em paralelo, nesse fim-de-semana, decorre o 7.º Meeting do Cão de Água Português, organizado pela APCAP – Associação para a Proteção do Cão de Água Português, que inclui a 35.ª Exposição Canina Monográfica do Cão de Água Português, no dia 30 de setembro, a partir das 22h00, no Estádio, e duas provas de trabalho no Cais da Solaria, no sábado às 11h00 e no domingo às 10h00 (30 de setembro e 1 de outubro).