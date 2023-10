Estádio José Arcanjo em Olhão tem relvado sintético novo

Relvado do Estádio José Arcanjo inaugurado após investimento de perto de 500 mil euros, no sábado, 14 de outubro.

Mais de 2.500 pessoas assistiram ao primeiro jogo do Olhanense 1912 no Estádio José Arcanjo, no passado sábado, 14 de outubro.

A «casa cheia» serviu, também, para a inauguração do novo relvado sintético e da iluminação LED, um investimento municipal que rondou os 500 mil euros.

Conforme explicou o presidente da autarquia, António Miguel Pina, «esta requalificação teve como objetivo permitir que todas as equipas do clube possam treinar de forma permanente no seu campo, libertando o Estádio Municipal para outras modalidades e escalões, dando resposta às coletividades do concelho».

Emocionado com a multidão presente para assistir ao encontro, o autarca, antigo atleta na modalidade do basquetebol, acrescentou que «desde que, em janeiro de 2010, tomei posse, na altura, como vereador com o pelouro do desporto, que o apoio ao desporto, em todas as modalidades e em todos os escalões, tem sido, para mim, uma prioridade. Continuará a sê-lo enquanto estiver à frente dos destinos da Câmara Municipal de Olhão».