Bombeiros de Portimão compram nova ambulância de socorro com verbas angariadas no Parque Estacionamento na Praia da Rocha.

No final de mais uma época de exploração do parque de estacionamento cedido à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão para angariação de fundos ao longo da época estival, o saldo é bastante positivo.

As receitas dos últimos anos permitiram viabilizar um dos principais objetivos da direção para o ano 2021, com a aquisição de uma nova ambulância de socorro no valor de 60 mil euros prosseguindo o programa de modernização da frota de meios na área da emergência pré-hospitalar proposto pelo comando daquela corporação.

Este investimento, sustentado e consciente, sem criar dívida na instituição, só foi possível graças ao equilíbrio financeiro que nos últimos anos foi alcançado através de um gestão criteriosa dos orçamentos, os quais têm permitindo apostar na requalificação e ampliação dos meios técnicos.

Em paralelo, tem sido feita a ampliação e requalificação das instalações operacionais do Quartel e destacamentos, com especial enfoque na segurança coletiva e individual das mulheres e homens que no dia a dia servem esta causa maior de proteger e socorrer os seus concidadãos, defender o seu património e salvaguardar o ambiente, para os quais nada pode faltar em matéria de formação, preparação e proteção.

Com estas verbas complementares, que resultam do apoio da comunidade e aditam aos apoios institucionais do município de Portimão e da administração central, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e às receitas próprias da Associação, tem sido possível ir mais além na capacitação operacional do Corpo de Bombeiros de Portimão, aumentando o nível de resposta em quantidade e qualidade, procurando as melhores soluções para fazer face aos riscos coletivos do concelho.

A área da emergência médica assume cerca de 60 por cento da atividade operacional e exige um empenhamento significativo de meios e recursos dos Bombeiros de Portimão.

Desde o início do ano 2021 foram registadas mais de 5.000 ocorrências no âmbito do pré-hospitalar, muitas vezes exigindo o empenhamento de quatro a cinco ambulâncias em simultâneo tripuladas por Bombeiros tecnicamente habilitados na área da emergência médica.

Os Bombeiros de Portimão estão hoje no TOP 10 dos corpos de bombeiros com maior atividade operacional no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica.