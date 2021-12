Estacionamento é grátis na baixa de Portimão até 6 de janeiro

Portimão isenta pagamento de estacionamento tarifado no centro da cidade durante a época festiva.

À semelhança do que tem ocorrido nos últimos anos, o município de Portimão isenta o pagamento de estacionamento tarifado em diversas artérias do centro da cidade durante a época festiva, a partir desta segunda-feira, 6 de dezembro, e até ao dia 6 de janeiro de 2022.

A medida visa proporcionar aos munícipes e visitantes a possibilidade de efetuarem com maior facilidade as suas compras de Natal no comércio local e abrange três zonas de estacionamento controlado, que será gratuito neste período.

Ficam abrangidas por esta determinação camarária as seguintes artérias:

Rua de Olivença/Rua dos Bombeiros Voluntários de Portimão;

Avenida São João de Deus;

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro;

Rua Vicente Vaz das Vacas;

Rua da Hortinha;

Rua Mouzinho de Albuquerque;

Rua França Borges;

Rua Diogo Gonçalves;

Travessa de Olivença;

Rua José António Marques;

Avenida Zeca Afonso;

Largo 1.º de Dezembro;

Rua Serpa Pinto.

É igualmente grátis estacionar no grande parque de estacionamento do Largo do Dique.

De acordo com a delegação de competências do município de Portimão, competirá aos agentes de fiscalização de estacionamento da EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos verificar o bom cumprimento desta diligência, que pretende dinamizar o comércio local numa altura em que voltou a vigorar o estado de calamidade, devido à COVID-19.