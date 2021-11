Está de regresso o Mercado de Natal de Vale do Lobo

11ª edição do Mercado de Natal de Vale do Lobo está agendada para o primeiro sábado do mês de dezembro, dia 4, entre as 10h00 e as 17h30, com entrada livre.

Após um interregno de um ano neste evento, resultante do adverso panorama pandémico vivido, Vale do Lobo assinala o início oficial da época natalícia com o Mercado de Natal. Para esta edição estão já confirmados vários expositores, num evento que incluirá não só uma área de exposição, como muito entretenimento, animação e música ao vivo para toda a família ao longo de todo o dia.

A realização desta edição do Mercado de Natal de Vale do Lobo, que acontecerá no Auditorium, jardins e áreas de circulação do complexo do Parque do Golfe, assume ainda uma maior importância para a economia da região, pela oportunidade que proporciona a empresas locais, e em especial aos muitos produtores e pequenos artesãos, de impulsionarem os seus negócios em recuperação da tão adversa situação económica decorrente do período pandémico.

Desta forma, o evento volta a contar com a participação de muitos expositores locais com uma ampla variedade de produtos para todos os visitantes, incluindo propostas para presentes originais, uma combinação de aromas, sabores e iguarias da cozinha gourmet, acessórios e vestuário de moda, artigos para a casa de decoração, cristais, cosmética, joalharia, flores e plantas, cartões de boas-festas, livros e brinquedos, alimentos e bebidas de produtores exclusivos e muito mais.

«Ao longo dos anos, este Mercado tornou-se numa verdadeira referência como um dos mais aguardados e tradicionais eventos de Natal da região, com mais de 1000 visitantes registados nos anos anteriores», releva a organização.

Os responsáveis prometem um «ambiente acolhedor e convidativo que assegura todo o conforto e comodidade, independentemente das condições climatéricas desse dia».

Para os mais pequenos existem também várias atividades de animação planeadas, para «um dia inesquecível», surpresas e muita diversão com o entretenimento infantil pela Oficina de Sonhos.

O Mercado de Natal de Vale do Lobo é organizado em colaboração com o Algarve Resident, a Infralobo E.M. e a Câmara Municipal de Loulé.