Espetáculo de teatro vai contar história do Salva-vidas de Alvor

No âmbito da inauguração do futuro Centro Interpretativo do Salva-vidas de Alvor, este espetáculo apresenta-se no dia 27 de outubro.

«Ao sabor da sorte e do destino» é o espetáculo de teatro que vai contar a história do Salva-vidas de Alvor, no âmbito da inauguração do futuro Centro Interpretativo do Salva-vidas de Alvor, e que convida todas as pessoas maiores de 12 anos a participarem.

Com direção artística de Raquel Belchior e produção da Ordem do O – Associação Cultural, o projeto será apresentado a 27 de outubro no Centro Comunitário de Alvor, num encontro marcado para as 19h00, visando contar um pouco a história do Salva-vidas de Alvor e a sua forte relação simbólica com a comunidade piscatória desta típica vila do concelho de Portimão.

As pessoas das três freguesias do concelho que desejem integrar na criação de um espetáculo teatro «único e irrepetível», de acordo com a organização, devem inscrever-se até ao 26 de outubro através de formulário online, disponível aqui.

A partir de 28 de outubro, os participantes terão várias sessões de formação específica em técnicas e ferramentas teatrais (movimento, voz, construção de personagem, dramaturgia, etc.), as quais decorrerão às sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h30 às 17h00.

Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Portimão, através do Museu, em colaboração com o Centro Comunitário de Alvor e a Junta de Freguesia de Alvor.

Reabilitar a memória coletiva de Alvor

O Centro Interpretativo do Salva-vidas de Alvor resulta de um projeto da responsabilidade da Câmara Municipal de Portimão, através do Museu, visando criar um núcleo museológico dedicado à história do Salva-vidas em íntima relação com a comunidade piscatória local, as suas vivências e saberes.

Para o efeito, está em fase final a reabilitação da Estação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), obra orçada em 312 mil euros e que contou com o apoio do CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, através do PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos.

Um dos principais pontos de interesse do futuro Centro Interpretativo, que constituirá um forte ponto de atração turística também na época baixa, vai ser o antigo Salva-vidas de Alvor, de grande importância para os pescadores da terra desde que entrou em funcionamento no ano de 1933, tendo beneficiado recentemente de profunda recuperação, por iniciativa do município de Portimão.