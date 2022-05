Espaço Lounge «é onde tudo se passa» no Algarve Design Meeting

Bar funcionará entre as 15h00 e as 00h00.

A 11ª edição do Algarve Design Meeting, a ter lugar entre os dias 23 e 28 de maio, na Fábrica da Cerveja, em Faro, terá ao dispor dos visitantes um Espaço Lounge – Bar, no pátio e rooftop do edifício.

Esta atração funcionará durante os dias do evento, entre as 15h00 e as 00h00. Terá acesso direto às exposições e Lojas Pop-Up e contará com animação diária, «estando preparado para receber os visitantes e proporcionar-lhes bons momentos», garante a organização.

Será um local «onde se confraterniza, ouve boa música, come-se, bebe-se e assiste-se a algumas das performances» do Algarve Design Meeting, explicam os responsáveis.

A organização da programação para animar este espaço estará a cargo da Sociedade Recreativa Artística Farense (SRAF), associação sem fins lucrativos fundada em 1906, uma das entidades mais antigas do concelho de Faro.

Foi criada com o objetivo de proporcionar atividades ligadas à cultura, sendo, desde então, o palco para eventos de teatro, canto, dança, música, literatura e cinema. Durante estes mais de 100 anos, a SRAF «contribuiu para o enriquecimento tanto do tecido social como cultural da cidade, constituindo-se como uma entidade única em Faro, tanto na vertente de programação de atividades culturais e recreativas como na manutenção de uma identidade transversal às componentes histórica, cultural e social».