ESGHT da UAlg vai «celebrar o passado a pensar no futuro»

Gala comemorativa terá lugar no Teatro das Figuras.

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve (UAlg) está a organizar uma Gala que pretende «celebrar o passado a pensar no futuro da ESGHT», com particular incidência na celebração dos 30 anos dos cursos de «Gestão Hoteleira» e «Turismo», e nos 35 anos do curso de «Gestão». O evento decorrerá no dia 24 de novembro, quarta-feira, a partir das 18h00, no Teatro das Figuras, em Faro.

«Nesta cerimónia pretende-se celebrar o sentido de comunidade que tem marcado o percurso académico e de aprendizagem de milhares de alunos na ESGHT», explica a organização. No próximo dia 21 de novembro, a Escola soma 33 anos de existência, embora a sua história tenha começado antes, com ao primeiro curso de Gestão, em 1986, ainda como Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

Ao longo destas três décadas, muitos foram os profissionais que se formaram nas áreas principais de Gestão, Gestão Hoteleira e Turismo e que irão, na próxima quarta-feira, dar o seu testemunho, revelando percursos de sucesso e de mérito destacado.

«Nós somos uma unidade de criação e partilha de conhecimento, cultura e ciência. Formamos pessoas para vários setores de atividade há mais de 30 anos, mas ambicionamos o melhor para os que constituem esta família», refere Alexandra Gonçalves, diretora da ESGHT.

Esta responsável acrescenta ainda que «no percurso de desenvolvimento da ESGHT estão muitas horas de cada um de nós, marcas de referência e de identidade, de grande dedicação e profissionalismo. No decurso de dois anos de extrema austeridade queremos recolocar-nos ao dispor da região e do país».

A atual diretora não tem dúvidas em afirmar que «os milhares de estudantes, centenas de professores e dezenas de funcionários que têm integrado esta comunidade testemunham de forma muito afetiva a sua passagem por esta casa e reconhecem-nos como pessoas de bem, que revelam capacidade de inovação e de interação com o setor empresarial e com as instituições».

Mas, conclui, «este momento surge sobretudo porque temos o dever de agradecer a quem nos tem ajudado neste percurso de afirmação positiva e também porque queremos continuar a contar com todos, num futuro sustentado em boas práticas e resultados de excelência. Somos a ESGHT e temos uma identidade própria que continuaremos a afirmar».

Assim, num programa que reúne antigos e atuais alunos, professores e funcionários não docentes, o objetivo é «mostrar o que significa ser ESGHT, reconhecendo os fundadores, mentores, percursores, mas lançando as bases de uma Escola crescentemente próxima das comunidades académica, científica e empresarial».

Serão também assinados novos protocolos, nas várias áreas, e será apresentada a proposta de um Conselho Consultivo. O programa de comemorações, que não se esgota com a Gala, pode ser acompanhado aqui.