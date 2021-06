Escolas do Turismo de Portugal esperam elevado número de candidaturas para o próximo ano letivo 2021/2022.

Em apenas três semanas a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, recebeu perto de uma centena de candidaturas.

Com o slogan «Desafia-te, Onde Há Mudança, Há Futuro», as Escolas do Turismo de Portugal lançaram uma campanha de atração de novos alunos, aproveitando o atual clima de otimismo e a aposta na revitalização da atividade turística em Portugal.

De 1 de junho até 20 de julho decorrem as candidaturas para as 12 escolas da rede do Turismo de Portugal que cobrem todo o território continental.

«Há jovens que veem no nosso país e nas nossas escolas, o caminho para a concretização dos seus sonhos e por isso acreditamos que o número de candidaturas, quer nacionais quer internacionais, será bastante elevado», afirma Ana Paula Pais, diretora do departamento de Formação do Turismo de Portugal.

Na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve há 180 vagas para cursos na área da Cozinha, Pastelaria, Restauração e Bebidas, Hotelaria/ Alojamento e Gestão de Turismo.

Quer sejam cursos de Dupla Certificação (pós 9º ano) ou de Especialização Tecnológica (pós 12º ano) todos têm uma forte componente ligada ao desenvolvimento pessoal, às soft skills e à preparação dos jovens para uma ação ambiental e socialmente responsável.

Nas três primeiras semanas o número de interessados que efetivou a candidatura na Escola do Algarve foi elevado, fazendo prever um ano com boa afluência de alunos. Das cerca de cem candidaturas já efetivadas, muitas pertencem a alunos estrangeiros que procuram a Escola do Algarve pela reputação da sua formação e também pelo clima.

A questão da Sustentabilidade, prioritária na estratégia do Turismo de Portugal, tem uma forte presença no projeto pedagógico da rede de escolas.

«Procuramos, nas nossas escolas, educar pela prática, pelo exemplo e pelo envolvimento individual, nos projetos coletivos, acreditando que esta é a (única) melhor forma de construir a mudança urgente que todos temos que fazer, em particular os jovens que são o nosso futuro», destaca Ana Paula Pais.

Em 2021/2022 as 12 escolas irão continuar a apostar no processo de transformação digital iniciado no atual ano letivo e que consolidará as soluções de ensino à distância, a produção de suportes pedagógicos digitais e de apoio ao estudo já implementadas.

A modalidade de ensino online vai continuar a ser uma realidade para todos os cursos de especialização tecnológica, ocupando 15 a 20 por cento da carga horária teórica.

Com a inevitável adaptação dos Planos Curriculares à nova realidade, fazendo coexistir a formação online e a formação presencial, conseguiu-se reduzir os períodos de permanência física na escola e em simultâneo reforçou-se a atratividade internacional das escolas.

A internacionalização continua a ser uma das prioridades das Escolas do Turismo de Portugal, estabelecendo acordos de cooperação com escolas e formadores de referência mundial.

As candidaturas às Escolas do Turismo de Portugal podem ser realizadas até 20 de julho de 2021 através de um processo que se pretende ser sustentável.

Decorre exclusivamente online e é gratuito para alunos nacionais e estrangeiros aqui.