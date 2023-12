Escolas do município de Vila do Bispo festejaram a magia do Natal

As escolas do concelho de Vila do Bispo viveram a magia do Natal com o espetáculo «Merry Christmas – Pai Natal: Uma Estrela Rock!».

A festa de Natal das escolas de Vila do Bispo decorreu no Auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo, onde a magia natalícia esteve no ar com o espetáculo «Merry Christmas – Pai Natal: Uma Estrela Rock!».

Direcionado para todas as turmas do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, o espetáculo, cheio de música, contou a história do Pai Natal que decidiu tornar-se uma estrela rock e deixar os duendes da fábrica do Natal numa azafama com o trabalho acrescido para a época. A interpretação das músicas de Natal mais conhecidas tornou o evento num momento cheio de energia e muita diversão para os mais pequenos.

O momento alto aconteceu com a chegada do Pai Natal, que com a ajuda de Dora Guerreiro, vereadora da Câmara Municipal de Vila do Bispo, distribuiu a todos um presente, o livro «Noa e a Aventura de Escutar com o Coração», da autoria de Cláudia Carrilho.

A festa de Natal dos alunos do 2º e 3º ciclos da Escola Básica de São Vicente que contou com a participação do DJ Andy F, decorreu hoje, dia 15 de dezembro.

À semelhança dos anos anteriores o evento foi organizado pelo município de Vila do Bispo em colaboração do Agrupamento de Escolas do concelho.