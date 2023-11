Escolas de Hotelaria levaram gastronomia portuguesa ao Uruguai

A cidade de Colónia de Sacramento, no Uruguai, recebeu dois chefs portugueses para uma série de workshops sobre a gastronomia nacional.

Se for de férias para o Uruguai e passar pela cidade de Colónia de Sacramento, já pode encontrar no menu dos restaurantes pratos portugueses, uma vez que as Escolas do Turismo de Portugal participaram numa ação de promoção da gastronomia nacional, levada a cabo no final de outubro pela Embaixada de Portugal.

Dar a conhecer o riquíssimo património gastronómico português, que é hoje um pilar da oferta turística de Portugal, e incentivar a presença dos pratos tradicionais portugueses e doçaria nos estabelecimentos de Colónia de Sacramento foram os objetivos desta campanha que decorreu em colaboração com o Turismo do Uruguai.

Os chefs Abílio Guerreiro, da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) e Paula Domingues, da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste realizaram uma série de workshops no Instituto de Hotelaria e Culinária de Colónia, destinados aos alunos e professores, mas também aos profissionais da restauração e hotelaria daquela cidade na América do Sul.

Amêijoas à bulhão pato, cataplana de peixe, pataniscas de bacalhau e migas à alentejana foram alguns dos pratos tradicionais ensinados, a que se juntaram ícones da doçaria portuguesa como pastéis de nata, pudim abade de priscos, arroz doce e bolo-rei.

«A experiência foi muito enriquecedora. Sentimo-nos em casa, parece que estamos numa vila portuguesa. Há uma grande proximidade em termos culturais. Tivemos oportunidade de treinar alunos e profissionais do sector de restauração no Uruguai, capacitando-os para incluir pratos regionais portugueses nos seus estabelecimentos. Desta forma, estamos a promover a nossa cultura gastronómica junto de agentes locais que trabalham turisticamente a relação histórica da cidade com Portugal. Agora, é-lhes muito fácil incluírem um prato português no menu dos restaurantes», referiu o chef Abílio Guerreiro, da EHTA.

Das ruas e monumentos da cidade para os pratos dos restaurantes; da História e cultura para os cheiros e sabores, a influência portuguesa ganhou ainda mais peso como elemento distintivo da oferta turística de Colónia de Sacramento.

A presença dos chefs das Escolas do Turismo de Portugal nesta cidade do Uruguai suscitou a curiosidade dos órgãos de comunicação social, sendo que duas estações de televisão realizaram extensas reportagens sobre os workshops e entrevistaram os dois chefs portugueses.

Situada no Sudoeste do Uruguai, Colónia de Sacramento tem Portugal profundamente enraizado nas páginas da sua história e na cidade que é hoje.

Em 1680, os portugueses fundaram este assentamento, palco de conflitos constantes entre Espanha e Portugal. Colónia de Sacramento foi ocupada e perdida sete vezes pelos portugueses, mas hoje é conhecida como a cidade portuguesa, que evoca a Lisboa antiga com a sua arquitetura típica e ruas sinuosas.

Em 1995, Colónia de Sacramento foi declarada Património Mundial da Unesco.