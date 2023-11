Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da UAlg celebra 35 anos

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo está a preparar uma cerimónia para comemorar o 35º aniversário, no dia 22 de novembro.

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve (UAlg) comemora o seu 35º aniversário, no próximo dia 22 de novembro, com uma cerimónia que terá início às 14h30, no Auditório Professor Ludgero Sequeira, no Campus da Penha.

Em simultâneo, a licenciatura em Marketing também assinala o 15º aniversário, na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, a partir das 14h30.

A sessão de abertura está a cargo da diretora e da subdiretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Alexandra Rodrigues Gonçalves e Ana Martins, e do reitor da UAlg, Paulo Águas, seguindo-se o testemunho de Inês Santos, licenciada em Marketing, e a entrega de lembranças aos alunos desse mesmo curso que terminam este ano letivo a licenciatura.

Além de entrega de bolsas aos alunos de mestrado e aos alunos da licenciatura em Turismo, o programa inclui ainda uma conversa-debate com agentes da região e parceiros da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo sob o tema «Algarve, Presente e Futuro», cujo objetivo é pensar as áreas estratégicas em que as diversas entidades intervêm na relação com a Escola, o ensino superior e a região.

O debate, moderado pela jornalista Maria Augusta Casaca (TSF), terá como convidados Helder Martins (AHETA), Hugo Vieira (vice-presidente da direção nacional da ANJE), Jorge Cabaço (Dengun), Lizabete Sequeira (Ordem dos Contabilistas Certificados – Faro), Isabel Delgado (Zoomarine), Marta Aragão (presidente da APET), Reinaldo Teixeira (Garvetur) e Vítor Neto (NERA).

Para Alexandra Rodrigues Gonçalves, «a ESGHT tem contribuído de forma significativa para a formação e qualificação superior na região em Gestão, Marketing, no Turismo e na Hotelaria, mas também noutras áreas mais técnicas e profissionais, tais como a contabilidade, a fiscalidade, o secretariado, os sistemas e tecnologias, entre outras ofertas pós-graduadas, como é o caso do recente Marketing Digital».

De realçar que o corpo docente da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo possui um equilíbrio entre docentes de carreira e docentes convidados com ligação ao mundo empresarial.

Na opinião da diretora, «a região possui um número elevado de jovens que se não possuíssem esta oferta de proximidade certamente não prosseguiam estudos superiores, pelo que tem sido importante criar novas ofertas para que estes jovens tenham acesso a um ensino nas áreas principais da região, mas também nas tendências que o mercado passou a solicitar, que passam muito pelas novas tecnologias e pelas áreas STEAM – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, mas sem esquecer a especialização produtiva regional muito centrada no Turismo e na Hotelaria».

Refira-se, a título de exemplo, a licenciatura em Marketing que, com apenas 15 anos, já foi responsável por mais de 300 diplomados, sendo que no conjunto das várias ofertas já são milhares de profissionais que têm contribuído para a qualificação profissional de vários setores da economia regional e nacional.

«No ensino politécnico é a Unidade Orgânica com maior número de diplomados aos longo destes 35 anos. Anualmente são perto de 300 os alunos que frequentam um estágio final para a conclusão da licenciatura e a partir daí iniciam a sua primeira experiência profissional», explica a diretora.

Sobre as ambições futuras, Alexandra Rodrigues Gonçalves destaca duas novas infraestruturas de apoio, que permitirão continuar a qualificar a oferta já existente, contribuindo para novas ofertas nas suas áreas científicas de base.

«Falamos, em particular, da cozinha e do alojamento de aplicação, que reúne uma parceria com outras unidades orgânicas para a intervenção na antiga Casa do Reitor, no Campus da Penha, o que permitirá apostar em novas ofertas formativas e possibilitará a investigação e desenvolvimento em áreas ligadas à gastronomia e hotelaria, em termos gerais, e na relação com a Dieta Mediterrânica, que certamente dará um importante contributo para o tecido económico e social da região e para as empresas, pela possibilidade não só de fazer investigação, mas também de capacitar agentes».

A segunda grande infraestrutura que está em estudo e desenvolvimento prende-se com o novo Campus de Portimão, que, segundo a mesma, levará a repensar a organização interna, face à dimensão e distância geográfica, e ao desenvolvimento futuro de outras ofertas formativas no Barlavento.

A terminar, Alexandra Rodrigues Gonçalves garante que «a ambição prosseguirá também no aprofundamento da investigação e em continuar a contribuir diretamente para uma região mais inovadora e empreendedora».