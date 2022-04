Escola Pinheiro e Rosa organiza Conferência Final do «EducAction»

Conferência será transmitida online.

A ECOS CRL e o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa (AEPROSA), de Faro, estão a coorganizar, juntamente com os restantes parceiros, a Conferência Final do projeto «EducAction», marcada para a próxima terça-feira, dia 26 de abril, entre as 10h00 e as 12h00.

A conferência irá ser realizada, em simultâneo, em quatro países, estando prevista a transmissão em direto através de uma plataforma própria, com tradução em tempo real na língua materna dos participantes (acessível aqui).

Este projeto teve como objetivo promover as competências sociais e cívicas dos jovens, reforçando a centralidade da escola e da comunidade em que esta se insere e com a qual interage.

«Pretendeu, em particular, trabalhar para construir um modelo de participação cívica inclusiva, que envolva todos os agentes da comunidade escolar, estando integrado na Estratégia de Cidadania» do AEPROSA, nomeadamente através da identificação de problemáticas relevantes para a comunidade (escolar e comunidade em geral) e apresentação de soluções para as mesmas, criação de parcerias estratégicas (líderes de autoridades e organizações locais) e mapeamento do território e testagem e validação, no território, das soluções encontradas.

A participação na Conferência é gratuita e não carece de pré-inscrição. O programa completo pode ser consultado aqui.