Escola e Cemitério de Odeceixe recebem obras de beneficiação

Investimento total cifra-se nos 52500 euros.

O município de Aljezur e a Junta de Freguesia de Odeceixe, no âmbito do programa de apoios financeiros, realizaram melhoramentos na Escola EB1 daquela freguesia e no Cemitério.

No estabelecimento de ensino, foi colocada uma cobertura e realizada a pavimentação do espaço interior no edifício, proporcionando assim «mais e melhores condições para as crianças poderem usufruir do espaço», num investimento total de cerca de 7500 euros. A escola recebeu ainda um novo equipamento de lazer para usufruto das suas crianças.

Já na capela do Cemitério de Odeceixe, a intervenção consistiu na substituição do telhado, sendo também efetuado um pequeno telheiro.

Foi ainda feita a substituição dos pavimentos, melhoramentos nas casas de banho e casinha de apoio, substituição de portas e janelas, eletricidade, colocação de ar condicionado e novo mobiliário, num investimento total de cerca de 45000 euros.