Escola de Natação de Lagoa renova certificação de «Qualidade Ouro»

Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Lagoa, sediada no Complexo de Piscinas Municipais, recebeu pelo terceiro ano consecutivo a certificação de «Qualidade Ouro», atribuída pela Federação Portuguesa de Natação.

A Escola de Lagoa foi classificada com a mais alta e importante distinção atribuída por esta instituição, correspondente à categoria de ouro. Esta avaliação resulta da ponderação de parâmetros como número de utilizadores, formação dos professores e outros técnicos envolvidos, métodos pedagógicos, recursos materiais, parcerias, processos de gestão e de planeamento, entre outros.

Tendo em conta o renovar desta avaliação de excelência, Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, também ele responsável pelo pelouro do Desporto, congratulou-se com a confirmação da certificação e felicitou todos os envolvidos.

Dada a situação pandémica, «o objetivo principal das Piscinas Municipais de Lagoa passa por manter a qualidade da oferta deste equipamento à comunidade e continuar no patamar mais elevado de avaliação com esta classificação da Federação Portuguesa de Natação», explica a autarquia.

As aulas de natação – desde bebés até seniores – a hidroginástica como terapia para todas as idades, o fitness, as várias modalidades desportivas, a natação adaptada, a atividade multifuncional de jacuzzi, jatos de água, sauna e banho turco, são as principais componentes da oferta das Piscinas de Lagoa. «O elevado padrão de higiene garantido, contribui também para a qualidade reconhecida a este equipamento educador e inclusivo», aponta o município.

As inscrições das Piscinas Municipais de Lagoa vão estar abertas das 9h00 às 18h30, a partir de dia 30 de agosto, de segunda a sexta-feira. No dia 6 de setembro as piscinas retomarão a atividade para utilização livre, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00.

Já a partir do dia 13 de setembro, será dado início às atividades que se destinam à população com mais de nove meses.