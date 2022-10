Escola de Natação de Lagoa certificada com «Qualidade de Excelência»

Pela primeira vez, a Escola de Natação de Lagoa foi certificada com «Qualidade de Excelência» pela Federação Portuguesa de Natação.

A Escola de Natação de Lagoa, localizada nas Piscinas Municipais de Lagoa e da responsabilidade do município, foi certificada pela Federação Portuguesa de Natação com a Qualidade de Excelência.

Foi na III Convenção Portugal a Nadar, sob o tema «Das Escolas de Atividades Aquáticas à Competição», que se realizou em Vila Nova de Famalicão no passado fim de semana, dias 8 e 9 de outubro, que a Federação Portuguesa de Natação distinguiu e certificou as melhores escolas do país na época desportiva 2021/2022.

Apesar de outras distinções, a Escola de Natação de Lagoa foi, pela primeira vez, classificada com a certificação máxima, nomeadamente a de Excelência, sendo reconhecida pelo percurso efetuado ao longo dos últimos quatro anos, em que foram desenvolvidos e melhorados os processos pedagógicos didáticos e de gestão.

De realçar que a escola tem vindo a captar, cada vez mais, atletas, principalmente nos últimos dois anos, onde se registou um aumento exponencial dos mesmos, sendo este prémio agora alcançado «fruto do esforço dos atuais colaboradores afetos às piscinas e de todos aqueles que por lá têm passado», afirmou a autarquia.

Nas palavras de Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, «é com enorme satisfação que recebemos esta distinção, que vem reforçar a qualidade do trabalho realizado pelos colaboradores do município nas mais diversas áreas. Quero felicitar todos aqueles que contribuem com o melhor que têm para dar, para que Lagoa seja, cada vez mais, um lugar melhor para se viver».