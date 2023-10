Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão deu as boas-vindas aos novos alunos

O ano letivo de 2023/2024 arrancou na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, no dia 2 de outubro, com uma cerimónia de boas-vindas aos alunos.

Já nas novas instalações, o corpo docente e não docente da escola deu as boas-vindas aos estudantes no auditório da instituição, numa sessão que visou não só o seu acolhimento e a apresentação formal da escola, mas também a integração harmoniosa num novo mundo que se abre agora a estes jovens, que iniciam a sua formação na área do turismo.

No seu discurso de abertura, o diretor da escola, Pedro Moreira, enfatizou a importância de seguir os valores da escola: o amor, o respeito, o compromisso e a responsabilidade, para alcançar o sucesso, não só no percurso académico, mas também na futura profissão que abraçarão em breve, num setor em constante mudança e com elevados níveis de exigência.

Patrícia Correia, diretora geral de Monte Santo Resort, foi a oradora convidada para esta sessão de abertura.

A sua exposição inspiradora conduziu a audiência por histórias e experiências pessoais e profissionais que demonstram a relevância da criatividade e da resiliência na gestão do nosso quotidiano numa unidade hoteleira, identificando os profissionais do turismo como «embaixadores do nosso país», enfatizando assim, a importância do trabalho de cada um para o sucesso de uma organização e do sector.

A sua intervenção terminou com a menção da ética como melhor cartão de visita de qualquer profissional, apelando aos novos alunos que agissem sempre de forma ética para com a empresa que os acolhesse no futuro.

A cerimónia terminou com a entrega de diplomas de mérito académico e de certificados de participação na prova regional ecocozinheiros promovida pela ABAE no projeto ecoescolas 2022/2023, aos alunos dos anos anteriores.