Chamam-se «Pescaliças» e constituem a mais recente inovação produzida na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

São chouriças feitas com peixe de aquacultura e respondem à tendência atual de procura de uma alimentação mais saudável e sustentável sem perder a ligação à tradição.

A ideia nasceu no módulo de Tecnologias das Matérias-Primas em Cozinha, no qual o formador Abílio Guerreiro introduziu a componente de inovação em Charcutaria e na defumação de carne e peixe.

«Inovar e criar novos produtos é perceber a tecnologia alimentar de forma a fomentar novos usos e técnicas de forma a desenvolver produtos adaptados às necessidades e tendências do mercado alimentar, sem nunca perder a entidade da gastronomia e sabores tradicionais», realça o chef Abílio Guerreiro.

A parceria da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve com o IPMA e o fornecimento regular de várias espécies de peixe provenientes de aquacultura permitiu que os próprios alunos do curso de Gestão e Produção de Cozinha realizassem os ensaios até obterem a confeção certa.

Agora, as «Pescaliças» são uma excelente forma de aproveitamento do peixe disponível, resultando num produto mais saudável mas sem perder os sabores associados à charcutaria e alimentação tradicional.

«Acredito que a alimentação sustentável apresenta um crescimento visível no mercado o que torna estes produtos do ponto de vista económico atrativos e viáveis. Portanto, quanto maior for o conhecimento do aluno e futuro cozinheiro na transformação e origem dos produtos alimentares maior será o seu desempenho no desenho de uma carta de um restaurante e maior valor agregará ao seu potencial profissional», destaca o chefe Abílio Guerreiro.

Com a tradicional muxama algarvia a correr o risco de se perder, estes enchidos de peixe, muito similares mas mais tenros e com um especial sabor de fumeiro, poderão tornar-se produtos de referência da gastronomia do Algarve.