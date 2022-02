Escola de Hotelaria de VRSA tem aberta época especial de candidaturas

Cursos iniciam em março.

A época especial de candidaturas para os cursos da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António (VRSA) está aberta até ao dia 22 de fevereiro

Esta oportunidade de formação foi aberta, segundo os responsáveis, «para responder às necessidades da região. Os cursos iniciam em março e incluem, na escola algarvia, as áreas de Gestão de Restauração e Bebidas e Gestão e Produção de Cozinha, decorrendo em formato presencial, com a duração de três semestres. Englobam um estágio curricular, estando por isso prevista a sua conclusão em fevereiro de 2024.

As formações disponibilizadas pelo Turismo de Portugal pretendem «preparar profissionais com competências ajustadas às necessidades e exigências do setor do turismo, com o objetivo de posicionar os formandos como uma mais-valia para as empresas, incutindo-lhes sentido de responsabilidade, ética e sustentabilidade».

As Escolas do Turismo de Portugal apresentam algumas formações totalmente ministradas em inglês, com recurso a tecnologias e meios digitais, e apostam em parcerias com outras escolas e instituições, nomeadamente locais, bem como com o tecido empresarial.

O processo de candidatura é online e gratuito, para alunos nacionais e estrangeiros, e está disponível aqui.